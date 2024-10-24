Александр Петров рассказал, как изменилась его жизнь после женитьбы

Александр Петров порассуждал о том, что изменилось в его жизни с появлением жены Виктории Антоновой. Звезда картины «Стрельцов» отметил, что стал больше времени проводить с друзьями и родными людьми.
«Зову друзей к себе, иногда мы выезжаем компанией за город или идем в баню. Бывает, ходим в кино с женой — предпочитаем кинотеатр “Москва”», — рассказал Петров «Ведомостям».
Петров также признался, что посещает музеи и различные фотогалереи. Более того, актер хочет создать свое арт-пространство со сценой для поэтических вечеров, где также будут кафе и магазин с сувенирами.
Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова официально стали мужем и женой в середине сентября прошлого года, а спустя два месяца сыграли пышную свадьбу. Актер признался, что познакомился со своей избранницей на улице.
По словам звезды франшизы «Лед», ему хватило нескольких встреч, чтобы понять, что Антонова — та, с которой он хочет быть всю жизнь. В тот момент актер еще был в отношениях с актрисой Стасей Милославской. О расставании он ей сообщил только после того, как женился.