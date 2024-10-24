Александр Петров рассказал, как изменилась его жизнь после женитьбы

По словам звезды франшизы «Лед», ему хватило нескольких встреч, чтобы понять, что Антонова — та, с которой он хочет быть всю жизнь. В тот момент актер еще был в отношениях с актрисой Стасей Милославской. О расставании он ей сообщил только после того, как женился.