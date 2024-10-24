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Павел Табаков показал редкое фото с четырехлетней дочерью

Актер запечатлел наследницу во время игры

Павел Табаков в личном блоге опубликовал фото своей четырехлетней дочери Мии. Актер запечатлел девочку во время игры на полу с конструктором.

«Маленький строитель», — подписал снимок артист.

На Мие была футболка, серая юбка и светлая вязаная кофточка. Девочка увлеченно смотрела на разбросанные на мягком ковре детали конструктора.

Мия Табакова родилась в союзе актеров Павла Табакова и Софьи Синицыной. Недавно актриса рассказала, что ее роман с сыном известного советского актера длился примерно полгода. Спустя несколько лет они снова встретились, после чего Синицына узнала, что ждет ребенка.

«Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка. Я ощущала себя достаточно взрослой, чтобы принимать ответственность, у меня была работа, жилье. Я подумала: если отец ребенка и его семья захотят с ним общаться, помогать — хорошо. Нет, значит, нет», — рассказала Синицына в интервью изданию WomanHit.

Сегодня бывшие возлюбленные вместе воспитывают дочь. Кроме того, Синицына поддерживает хорошие отношения с семьей Табакова.

«Паша — отец моего ребенка. Построить любовь у нас не получилось, но мы прекрасные родители. Во всяком случае, стараемся быть такими изо всех сил, и мне кажется, у нас получается. Есть, конечно, вопросы, но они решаются в диалоге. У нас очень теплые отношения с его мамой, Мариной Вячеславовной Зудиной, и его сестрой Машей. Мы ездим вместе на дачу, они приходят в гости к Мие», — говорила актриса.