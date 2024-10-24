В онлайн-кинотеатре Wink завершился показ сериала «Комбинация». Развязка ожидаемо получилась и трагической, и очень трогательной. Редкие кадры из семейного архива Александра Шишинина, на которых он вместе с Татьяной Ивановой, Аленой Апиной и другими «комбинашками» делает первые шаги к всесоюзной славе, не могли не растопить фанатские сердца.
Но кульминационный момент в сериале, а именно гибель именитого продюсера, вызвал пересуды среди поклонников и участников тех событий. Суть полемики мы раскроем ниже, а для начала вспомним сюжет и опишем основных персонажей. Чем закончился сериал «Комбинация», вы, конечно же, тоже узнаете в этой статье.
Основная информация о сериале
«Комбинация» — музыкальный восьмисерийный байопик о первой в Советском Союзе женской поп-группе. В центре сюжета — личная история основателя коллектива Александра Шишинина, роль которого исполнил Никита Кологривый. Премьера фильма состоялась на онлайн-платформе Wink 6 сентября 2024 года.
Вспомним важные детали, связанные с сериалом.
- Жанр: драма, комедия
- Количество серий: 8
- Режиссер: Никита Власов
- Актеры: Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина, Владимир Канухин, Ульяна Кравец, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Татьяна Струженкова, Аскар Ильясов, Полина Гухман, Дарья Руденок, Иван Добронравов
- Дата премьеры: 6 сентября 2024 года
- Производство: Wink, НМГ Студия, Киностудия «Лунапарк»
Краткий сюжет сериала
1988 год, Саратов. Младший оперуполномоченный ОБХСС Александр Шишинин, вдохновленный рождением дочери Виктории, решается на кардинальные перемены. Он уходит со службы и объявляет о намерении собрать первую в СССР женскую музыкальную группу. Помогают ему в этом талантливый композитор из Саратовской консерватории Виталий Окороков и местный поэт Юрий Дружков.
Шишинин отказывается от официальных кастингов и решает найти солисток прямо на улицах родного города. Поэтому очень скоро в коллективе оказываются солистка Татьяна Иванова, клавишница Светлана (Зося) Костыко, басистка Ольга Ахунова и барабанщица Юлия Козюлькова. Свою первую любовь Елену Левочкину, ставшую впоследствии Аленой Апиной, в группу в качестве вокалистки приглашает Виталий Окороков.
Покорив саратовскую публику, «Комбинация» отправляется завоевывать Москву. Столица встречает провинциалов неприветливо: группе отказывают из-за отсутствия профессиональных записей. И тогда Шишинин решается на отчаянный шаг и продает свой автомобиль, чтобы оплатить лучшую студию. Там «комбинашки» записывают песню Russian Girls, которая приносит им всесоюзную известность. Дальше — больше: записи альбомов, съемки клипов, выступления на главных площадках и активная гастрольная деятельность. В конечном счете «Комбинация» становится группой № 1 в Советском Союзе.
В планах у Александра Шишинина еще и поездка в Америку, но в 1991 году Алена Апина, влюбившись в продюсера Александра Иратова, уходит из группы. Предательство подопечной становится для Шишинина настоящим ударом. Он заливает горе алкоголем и забывается с любовницей, а проект ставится на паузу. Осознав, что он потерял и семью, и любимое дело, Александр решается на самоубийство. Его останавливает звонок от родителей Татьяны Ивановой с криками: «Нашу Таню убили!».
Описание последней серии
Александр Шишинин, не сумев дозвониться до Ивановой, бежит к ней в квартиру. Там он обнаруживает певицу живой и невредимой. Оказалось, что в Москве убили девушку, очень похожую на солистку «Комбинации». От настоящей Тани ее не смогли отличить ни сотрудники милиции, ни журналисты, которые тут же растиражировали новость о гибели звезды.
Шишинин устраивает скандал прибывшим к Ивановой операм и просит, чтобы они немедленно позвонили в Саратов и успокоили родителей певицы. У самой Тани тоже случается истерика от осознания того, что убийца просто мог ошибиться и действительно охотился за ней.
Ситуация будто по щелчку приводит Александра Шишинина в чувство. Заручившись поддержкой Татьяны Ивановой, которая обещает до последнего быть рядом и говорит: «Жив ты — жива и “Комбинация”», продюсер решает собрать «Комбинацию 2.0».
В это время о возвращении на сцену мечтает и Алена Апина, которая после замужества становится домохозяйкой. Видя тоску в глазах любимой, Иратов дает ей возможность записать сольную песню. Апина понимает, что единственный знакомый, кто создаст ей стопроцентный хит, это Окороков. Но композитор отказывает Алене. И тогда Иратов предлагает ему гонорар, как у Мадонны, и отдает им «Ксюшу», которая предназначалась «Комбинации». Песня моментально становится хитом, а Алена Апина — новой эстрадной звездой.
Узнав об этом, Александр Шишинин приходит в бешенство и устраивает погром в квартире Виталика. Тот признает свою вину и напоминает еще об одном потенциальном шлягере — «Два кусочека колбаски». Продюсер решает использовать ее для возвращения на сцену. Но для этого нужны новые девушки. Шишинин заглядывает на кастинг «Утренней звезды», где находит вокалистку Светлану Кашину.
Кашина поначалу отказывается, боясь, что публика будет требовать Апину. Но Саше удается ее уговорить. Вместе с ней и Татьяной Ивановой продюсер приезжает в родной Саратов, чтобы набрать других участниц. Так в группу попадают Галина Лезина, Светлана и Елена Молчановы, а также Эля Белова. С ними Александр Шишинин заключает контракт на пять лет, хотя с предыдущим составом таких юридических формальностей не было. Как и три года назад, коллектив отправляется покорять столицу. Кстати, роль юриста в этом эпизоде сыграла реальная дочь Александра Шишинина Виктория.
Публика тепло принимает обновленную «Комбинацию». Их новые песни становятся народными шлягерами, а выступления собирают тысячи зрителей. Вокалистки Таня Иванова и Света Кашина сразу находят общий язык. Первая, к слову, возвращается на сцену в новом имидже — с короткими волосами. На одном из выступлений «Комбинация» сталкивается с Аленой Апиной. Но девушки даже не здороваются.
Параллельно Александр Шишинин налаживает отношения с семьей. Он объясняется с женой Наташей по поводу интрижки с Анжелой Бродовой и обещает, что такого больше не повторится. Продюсер зовет супругу с собой в Москву, но та категорически отказывается, хоть и рыдает, провожая любимого в столицу. На прощание Саша оставляет Наташе сумку с видеозаписями, которые он делал им с дочерью на память.
По приезде в Москву Шишинин обнаруживает дома экс-любовницу Анжелу. Та признается, что украла деньги, которые Саше на гастроли дал друг-бандит из Саратова. Шишинин знает об этом, и прогоняет Бродову, несмотря на то, что девушка клянется в вечной любви и возвращает ему большую часть.
Наконец, все проблемы в жизни Александра Шишинина улажены, он снова готовится покорять мир со своей «Комбинацией». Вечером после записи программы продюсер развозит участниц коллектива по домам. Последней, кто видит его живым, становится Иванова. Прощаясь, она спрашивает о дальнейших планах «Комбинации». «Учи иероглифы», — отвечает Шишинин, намекая на гастроли в Китае, и уезжает.
У своего дома Саша встречает своего знакомого из Саратова. На протяжении всего сериала понятно, что персонаж буквально одержим Шишининым. В первой серии он рассказывает, что в свое время Саша помог ему в Афганистане, поэтому считает себя должником Шишинина на всю жизнь. Приятель содействует ему в раскрутке группы, регулирует конфликты с бандитами и даже дает миллионы на гастроли.
Однажды назойливый фанат понимает, что Саша не отвечает ему должным образом. Подкараулив объект своей странной привязанности на лестнице, мужчина предлагает тому вместе улететь в Америку и даже показывает готовый паспорт и билеты. Но Шишинин отказывает и указывает на назойливость старого друга. В ответ на это собеседник припоминает продюсеру все хорошее и интересуется, знает ли Саша, как его вообще зовут. Не получив ответ, разъяренный поклонник несколько раз ударяет Шишинина ножом. Осознав, что натворил, он убегает, оставляя продюсера истекать кровью на лестнице. В руке убитый держит ленточку из роддома.
В финальном кадре семья, друзья и коллеги Александра Шишинина сидят на его поминках в Саратове. В квартиру заходит и Алена Апина. Она молча опрокидывает стопку и садится к «комбинашкам». Вдова Наталья рыдает у окна. В это время в комнате появляется дочь Шишинина Виктория. Она держит в руках камеру и снимает происходящее на пленку, как когда-то любил делать ее отец. В конце зрителям демонстрируют кадры из личного архива Александра Шишинина, которые сопровождает надпись «Посвящается семье».
Реальная хронология убийства Александра Шишинина и расследование громкого дела
Продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина убили 5 марта 1993 года. Случилось это накануне поездки коллектива в Байконур. Вечером после записи очередной программы Александр отвез домой Молчанову и Кашину, а потом поехал в другой конец города, чтобы оставить там Татьяну.
Вернувшись домой около 19:00, Александр припарковал машину и зашел в подъезд. Там его встретил наемный убийца — высокий худощавый мужчина в джинсах и серой болоньевой куртке. Мужчина точным ударом воткнул нож в живот и поспешно удалился. На крики Шишинина в подъезд выскочили Елена и Светлана — первая сожительствовала с ним, а вторая снимала квартиру по соседству. Они обнаружили истекающего кровью продюсера на полу и вызвали скорую.
Медики ехали 40 минут, но спасти раненого им не удалось бы. Из-за внутреннего кровоизлияния Александр Шишинин умер почти мгновенно. Продюсеру было всего 30 лет, его похоронили в родном Саратове.
Стоит отметить, что заказчики и исполнители громкого убийства не установлены до сих пор. Соседи Александра Шишинина рассказывали следователям, что на следующий день после трагедии около 7:30 утра убийца возвращался на место преступления, нашел там свой нож и скрылся. Почему сотрудники органов не обнаружили орудие преступления раньше, неизвестно.
За три месяца до гибели Александр Шишинин обращался в правоохранительные органы из-за многочисленных угроз в свой адрес. Но никакие меры предприняты не были. Когда продюсер вручил сотрудникам лист с именами своих недоброжелателей, они лишь усмехнулись. Информацию об анонимных звонках Шишинину подтвердила и его любовница Елена Молчанова.
По словам близких Александра, особенно натянутыми у продюсера были отношения с шоу-биржей «ЛИС’С». Во-первых, руководство компании претендовало на юридические права на название «Комбинация». Во-вторых, за несколько месяцев до гибели Шишинин, окрыленный окончанием срока связывающего его по рукам и ногам контракта, организовал большие гастроли коллектива в обход «ЛИС’С». Последним, конечно же, это не понравилось. Как рассказывал продюсер, большинство звонков сводилось к тому, что ему предлагали возобновить сотрудничество, но Шишинин настаивал на своей независимости. Впрочем, никаких точных доказательств причастности известной фирмы к гибели Шишинина нет.
По другой из версий, за Александром Шишининым охотились бандиты из Саратова. Якобы продюсер одолжил у главарей одного из местных ОПГ деньги на гастроли в Поднебесной и не спешил возвращать. Эту версию, как мы видим, взяли за основную создатели сериала «Комбинация». Рассказывали и о пристрастии Александра к азартным играм. По словам окружения продюсера, он проигрывал большие суммы и обрастал долгами, но подтверждения этому нет.
В сентябре 2024 года стало известно, что расследование убийства Александра Шишинина возобновлено. В честь этого журналистам впервые показали эксклюзивные материалы дела — например, кадры оперативников с места трагедии. На связь вышел и Виталий Окороков, который заявил, что не верит в версию о заказном убийстве. По мнению композитора, его друга просто хотели припугнуть. А дочь именитого продюсера Виктория Олейникова считает, что виновные в любом случае понесут наказание.
Как сложилась судьба героев
В недавней статье о прототипах персонажей сериала «Комбинация» мы начали знакомить вас со всеми героями истории и попытались разобраться, что в ней правда, а что вымысел. Расскажем, как сложилась судьба каждого из тех, о ком в многосерийном байопике идет речь.
Александр Шишинин
Александр Шишинин к 30 годам пережил трансформацию от сотрудника милиции до всесоюзно известного продюсера. Стоить отметить, что в отличие от сериала, Александр все-таки расстался с женой Натальей. Супруги не были официально разведены, но фактически не жили вместе с момента переезда продюсера в Москву в 1989 году. В 1990-м он начал встречаться с Анжелой Бродовой, которую впоследствии сделал клавишницей «Комбинации». Следующей пассией Шишинина стала другая участница коллектива Елена Молчанова. С ней продюсер был до самой гибели.
Наталья Шишинина
Наталья Шишинина была настоящей музой и вдохновением для Александра. Она смиренно ждала его с гастролей и в одиночку занималась воспитанием их дочери Виктории. По сценарию она простила мужа за измены, но в реальной жизни женщина поставила точку в их отношениях, и неизвестно, случилось ли это из-за измен.
Потом Наталья вышла замуж за друга Олега Табакова Юрия Кравеца, который в разные годы возглавлял Саратовский театр драмы, был заместителем министра культуры Саратовской области и исполнял обязанности директора МХАТа имени Чехова. У супругов есть дочь-актриса Ульяна. Именно она исполнила роль своей матери в сериале «Комбинация». Известно, что Ульяна прекрасно ладит со своей сводной сестрой Викторией.
Виталий Окороков
После премьеры сериала композитор похвалил создателей и актера Владимира Канухина за точную передачу своего образа. При этом Окорокова возмутил тот факт, что одним из консультантов выступила дочь Шишинина. По словам Виталия, Виктория видела отца три раза в год и не имеет представления, каким он был человеком.
После убийства Александра Виталий Окороков прекратил работу с «Комбинацией». Он стал раскручивать певицу Екатерину Шаврину, сотрудничал с такими звездами, как Филипп Киркоров и Алла Пугачева, а позже сосредоточился на симфонической и камерной музыке.
Татьяна Иванова
Бессменная солистка «Комбинации», благодаря которой группа продолжает жить, на своем посту уже 36 лет. Коллектив выступает на корпоративах и ретро-концертах, снимается в различных телешоу. Хотя сразу после убийства Шишинина он буквально осиротел, и дальнейшее сотрудничество с другими продюсерами, например с отцом Децла Александром Толмацким, не приносило ему таких плодов.
Алена Апина
Алена Апина стояла у истоков «Комбинации» и прошла в составе коллектива огонь, воду и медные трубы. У вокалистки не было планов на сольную карьеру, пока она не встретила Александра Иратова. Их история любви очень правдоподобно показана в сериале: Алена бросила группу ради Александра, и тот предложил ей вместе взбираться на музыкальный олимп.
Поступок Апиной был расценен Шишининым как предательство. Продюсер до конца жизни игнорировал бывшую подопечную. Но, узнав об убийстве Александра, Алена сразу вышла на связь с экс-коллегами и приехала к ним, проплакав всю ночь. С тех пор они часто встречаются и даже вместе дают концерты.
Реакция зрителей на финал
Зрители неоднозначно восприняли версию убийства, выдвинутую создателями сериала. Уж слишком резко и ниоткуда вдруг появлялся в сериале герой Ивана Добронравова, который в итоге стал убийцей Александра Шишинина. Эта нарочитая демонстрация персонажа вызвала у зрителя только раздражение.
Также многие поклонники «Комбинации» считают, что сериал, скорее, про личную драму Александра Шишинина, а не о самой группе. В соцсетях отмечают, что создатели проекта никак не объяснили уход из группы Ольги Ахуновой и Светланы Костыко, хотя довольно откровенно показали какие-то моменты их жизни. Не говорится и о судьбе коллектива после гибели их продюсера. Зато очень трогательно воспроизведен диалог между Ивановой и Шишиным, в ходе которого Татьяна клянется никогда не оставлять «Комбинацию». И мы знаем, что певица сдержала слово.
Также никого не оставила равнодушным сцена прощания с Александром, и, судя по комментариям, над ней плакали все. Особый восторг у зрителей вызвала игра Никиты Кологривого, Елизаветы Базыкиной, Анастасии Уколовой и Владимира Канухина. Вероятно, актеры еще долго будут ассоциироваться с этим проектом.