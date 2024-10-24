Также многие поклонники «Комбинации» считают, что сериал, скорее, про личную драму Александра Шишинина, а не о самой группе. В соцсетях отмечают, что создатели проекта никак не объяснили уход из группы Ольги Ахуновой и Светланы Костыко, хотя довольно откровенно показали какие-то моменты их жизни. Не говорится и о судьбе коллектива после гибели их продюсера. Зато очень трогательно воспроизведен диалог между Ивановой и Шишиным, в ходе которого Татьяна клянется никогда не оставлять «Комбинацию». И мы знаем, что певица сдержала слово.