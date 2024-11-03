Мне кажется, здесь есть — и это очень хорошо сделал режиссер Николай Ларионов — ощущение потерянности времени. Это история линеарная, но ты не понимаешь, сколько времени прошло — неделя, два месяца, два года? Только по каким-то реперным точкам внутри истории. И ответ на вопрос, как это прожить, конечно, у каждого индивидуальный. И мой персонаж, и персонаж Юлии Марченко проходит какую-то свою историю, чтобы постараться жить дальше.