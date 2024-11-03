«Вечная зима» — о чем эта история для вас?
Александр Робак: Это история о желании восстановить справедливость и внутреннем прощении.
Ваш герой — отец, который теряет ребенка. Насколько сложно было входить в это трагическое состояние?
История сложная. Изначально мы понимали, что заходим на территорию очень опасную, потому что то, что происходит в этой семье, не пожелаешь никому — ни друзьям, ни врагам. Это трагедия, которая захлестывает людей. Ты входишь в какую-то спираль, воронку своего эмоционального состояния.
Мне кажется, здесь есть — и это очень хорошо сделал режиссер Николай Ларионов — ощущение потерянности времени. Это история линеарная, но ты не понимаешь, сколько времени прошло — неделя, два месяца, два года? Только по каким-то реперным точкам внутри истории. И ответ на вопрос, как это прожить, конечно, у каждого индивидуальный. И мой персонаж, и персонаж Юлии Марченко проходит какую-то свою историю, чтобы постараться жить дальше.
Героиня Юлии в какой-то момент понимает, что совсем не знала своего сына. Как не утратить контакт с подростком?
Общаться и слушать. Слышать.
Александр, а что может растопить зиму в вашем сердце?
Весна!
Вы помните, какой фильм влюбил вас в кино?
Если вспоминать детство, из сказок… Это, наверное, «Старая, старая сказка» с Далем и Нееловой.
В кого из мира кино вы были влюблены в юности?
В юности — не помню. А в детстве — в Марину Неелову.
А какой фильм или сериал вы можете пересматривать бесконечно?
Любую «Клан Сопрано».
Российское кино — какое оно сегодня?
Живое!
А чего ему не хватает, на ваш взгляд?
Свободы.
Ваше самое яркое киновпечатление за 2024 год?
Сериал «Рипли».