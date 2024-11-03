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Александр Робак – о новой сложной роли, любви к Марине Нееловой и «Клану Сопрано»

В прокате «Вечная зима» – пронзительная драма о проживающих трагедию родителях. Сыгравший в ней Александр Робак рассказывает об этой эмоциональной истории и отвечает на традиционные блиц-вопросы Кино Mail в рубрике «10 вопросов звезде»
Екатерина Комаровская
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Кадр из фильма «Вечная зима»
Кадр из фильма «Вечная зима»

«Вечная зима» — о чем эта история для вас?

Александр Робак: Это история о желании восстановить справедливость и внутреннем прощении.

Ваш герой — отец, который теряет ребенка. Насколько сложно было входить в это трагическое состояние?

История сложная. Изначально мы понимали, что заходим на территорию очень опасную, потому что то, что происходит в этой семье, не пожелаешь никому — ни друзьям, ни врагам. Это трагедия, которая захлестывает людей. Ты входишь в какую-то спираль, воронку своего эмоционального состояния.

Мне кажется, здесь есть — и это очень хорошо сделал режиссер Николай Ларионов — ощущение потерянности времени. Это история линеарная, но ты не понимаешь, сколько времени прошло — неделя, два месяца, два года? Только по каким-то реперным точкам внутри истории. И ответ на вопрос, как это прожить, конечно, у каждого индивидуальный. И мой персонаж, и персонаж Юлии Марченко проходит какую-то свою историю, чтобы постараться жить дальше.

Героиня Юлии в какой-то момент понимает, что совсем не знала своего сына. Как не утратить контакт с подростком?

Общаться и слушать. Слышать.

Александр, а что может растопить зиму в вашем сердце?

Весна!

Вы помните, какой фильм влюбил вас в кино?

Если вспоминать детство, из сказок… Это, наверное, «Старая, старая сказка» с Далем и Нееловой.

В кого из мира кино вы были влюблены в юности?

В юности — не помню. А в детстве — в Марину Неелову.

А какой фильм или сериал вы можете пересматривать бесконечно?

Любую «Клан Сопрано».

Российское кино — какое оно сегодня?

Живое!

А чего ему не хватает, на ваш взгляд?

Свободы.

Ваше самое яркое киновпечатление за 2024 год?

Сериал «Рипли».

Вечная зима
2024/Россия
16+
драма