Никита Михалков в кругу семьи отметил 79-летие

В сети появилось видео, которое было снято на дне рождения Никиты Михалкова — 21 октября ему исполнилось 79 лет. Личный праздник режиссер отметил в кругу семьи и близких друзей.
Гости вместе с именинником собрались в ресторане. В ролике показан момент, когда Никита Сергеевич в окружении семьи задувает свечи на большом праздничном торте. Рядом с артистом стояли его супруга Татьяна Михалкова и дочери — Анна Михалкова и Надежда Михалкова.
В свой день рождения Никита Сергеевич в личном блоге поразмышлял о своей работе. Он признался, что у него никогда не было мучительных поисков сценария и темы. Режиссер отметил, что считает счастливым в своей жизни период, когда одновременно снимал «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» и «Пять вечеров».
«Я спал три часа в сутки, но был невероятно счастлив, ибо тратил свою энергию на дело, которым горел. Такое же чувство я испытывал, когда снимал “12” в перерыве между съемками “Утомленных солнцем 2”», — признался Михалков.
Он добавил, что порой смотрит давно снятые им картины и удивляется тому, что эту работу проделал он.
«Принято считать, что каждую ленту надо снимать как последнюю. Я же думаю, как первую. Начинать с нуля, отдавать все силы, самозабвенно лезть на вершину, чтобы, закончив восхождение, вновь убедиться, что ты опять лишь в середине пути», — уверен режиссер.
Напомним, Никита Михалков родился в семье писателя и сценариста Сергея Михалкова и переводчицы Натальи Кончаловской. Впервые на экране он появился, когда ему было 14 лет. Тогда Никита Сергеевич снялся в картине «Солнце светит всем».
Популярность к артисту пришла в 18-летнем возрасте после того, как вышел фильм «Я шагаю по Москве». Михалков также известен по таким кинолентам, как «Сибириада», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и другим.
Среди его режиссерских работ наиболее популярны: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Статский советник» и многие другие.