Никита Михалков в кругу семьи отметил 79-летие

В свой день рождения Никита Сергеевич в личном блоге поразмышлял о своей работе. Он признался, что у него никогда не было мучительных поисков сценария и темы. Режиссер отметил, что считает счастливым в своей жизни период, когда одновременно снимал «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» и «Пять вечеров».