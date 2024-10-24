Паулина Андреева дала интервью о браке на фоне слухов о разводе

Паулина Андреева стала героиней нового выпуска журнала Marie Claire. Актриса появилась на обложке издания в черном наряде с глубоким декольте. Звезде сериала «Метод» сделали объемную укладку и нежный макияж с акцентом на губах. Образ дополнили украшения с драгоценными камнями.
В интервью журналу Андреева порассуждала о важности брака в современном мире. Актриса уверена, что сегодня человеку нужен другой человек для поддержки и выживания на психологическом уровне.
«Сейчас многие говорят о том, что институт брака умирает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — уверяет актриса.
Она также призналась, что считает себя ревнивым человеком. Однако положительно относится к одиночеству и отмечает, что каждый человек должен быть себе другом.
«Ревнива ли я? В достаточной степени, да, конечно. Отношение к одиночеству? Важнейшее дело — полюбить быть с собой один на один. Быть себе другом», — заявила звезда.
В последнее время ходят слухи, что актриса рассталась со своим мужем, режиссером Федором Бондарчуком. Однако о личном Андреева предпочитает не говорить. Впрочем, она отметила, что женщине важно развиваться и заниматься своим любимым делом, несмотря на успех и высокий статус своего избранника.
«Мне грустно видеть женщин, которые полностью вверяют свою жизнь своему партнеру. Как маленькие принцессы, которые не хотят думать об этом сегодня, подумают завтра, и то не факт. Это ограничивает развитие узким кругом женских “обязанностей” — и в любом случае повзрослеть придется», — заключила Паулина Андреева.
Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. В марте 2021-го у супругов родился сын, которого они назвали Иваном. Паулина Андреева выступает в театре и пробует себя в сценарном деле (в 2020 году на экраны вышел драматический сериал «Псих», а в 2023 — сериал «Актрисы») и мечтает о дебюте в качестве режиссера полного метра.