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Николь Кидман высказалась о съемках интимных сцен в новом фильме

Актриса призналась, что устала от откровенных съемок во время работы над триллером «Плохая девочка»
Кадр из фильма «Плохая девочка»
Кадр из фильма «Плохая девочка»

Голливудская актриса Николь Кидман призналась в новом интервью, что устала от откровенных съемок в новом эротическом триллере «Плохая девочка». 57-летнюю австрало-американскую звезду цитирует The Sun.

Иногда Кидман так уставала, что ей приходилось делать незапланированные перерывы.

«Были моменты, когда мы снимали, и я думала: “Не хочу больше имитировать оргазмы, не подходите ко мне, не хочу это делать. Пускай меня никогда больше в жизни не трогают!”» — вспоминает она.

В предстоящем фильме Халины Рейн Кидман играет влиятельного генерального директора, у которой завязывается роман с молодым человеком (28-летний Харрисон Дикинсон). Ее мужа играет 64-летний Антонио Бандерас.

По словам звезды «Мулен Руж», она настолько вкладывалась в сцены секса, что это граничило с выгоранием, однако оба партнера по площадке были аккуратны и помогали ей. Трио также работало с координатором интимных сцен, но Кидман сказала, что она и ее коллеги не чувствовали себя ограниченными в действиях.

«Я по-прежнему твердо верю в священность съемочной площадки, актерского пространства, и это никогда, никогда не нарушается. Потому что есть что-то наше, наш пузырь, а есть мир снаружи», — делится она.

Кроме того, добавила Кидман, она полностью доверяла режиссеру-женщине и вряд ли решилась бы на аналогичные съемки с мужчиной.

За роль в «Плохой девочке» Николь Кидман получила Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.