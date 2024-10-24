Николь Кидман высказалась о съемках интимных сцен в новом фильме

По словам звезды «Мулен Руж», она настолько вкладывалась в сцены секса, что это граничило с выгоранием, однако оба партнера по площадке были аккуратны и помогали ей. Трио также работало с координатором интимных сцен, но Кидман сказала, что она и ее коллеги не чувствовали себя ограниченными в действиях.