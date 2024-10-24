Александр Петров рассказал о желании сняться у Тарантино

В мае 2024-го Петров заявил, что не умеет петь. По словам Петрова, ему всегда тяжело дается музыка. Артист отметил, что «бог не дал ему слух». Несмотря на отсутствие предрасположенности, актер пытается развивать себя в этом направлении. Он признался, что любит петь.