Александр Петров рассказал о желании сняться у Тарантино

Актер Александр Петров признался в беседе с изданием «Ведомости», что мечтает сняться у американского режиссера Квентина Тарантино.
«В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу», — поделился артист.
Александр Петров стал наиболее известен в 2016 году после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких картинах, как «Метод», «Гоголь», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Текст», «Стрельцов».
В мае 2024-го Петров заявил, что не умеет петь. По словам Петрова, ему всегда тяжело дается музыка. Артист отметил, что «бог не дал ему слух». Несмотря на отсутствие предрасположенности, актер пытается развивать себя в этом направлении. Он признался, что любит петь.