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Звезда «Папиных дочек» показала фигуру в купальнике после родов

Актриса Дарья Мельникова сфотографировалась перед тренировкой в открытом бассейне

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фигуру в купальнике после родов. Актриса сняла себя в раздевалке перед тренировкой по плаванию и поделилась кадрами в соцсетях.

«Утеплилась к открытому бассейну», — отметила она.

Знаменитость 19 июня рассекретила пополнение в семье. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения Романа Набатова. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика Дарья снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Звезда «Папиных дочек» тщательно скрывала свою третью беременность.

У актрисы есть двое детей от коллеги Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): их первенец, которого назвали в честь отца, родился в 2015 году, а младший сын Марк — в 2018 году. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. Знаменитость по-прежнему считает бывшего мужа одним из самых надежных людей в своей жизни, которому может многое доверить.

Ранее звезда «Папиных дочек» показала редкие фото с мужем.