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Поклонники Риз Уизерспун обсуждают внешность ее 21-летнего сына

Актриса публично поздравила сына
Риз Уизерспун с сыном, фото: соцсети
Риз Уизерспун с сыном, фото: соцсети

Голливудская актриса Риз Уизерспун публично поздравила сына с 21-летием. Артистка показала в соцсетях фото с именинником, которое активно обсудили ее поклонники.

«Не могу поверить, что этому удивительному молодому человеку исполняется 21 год! С днем рождения, Дикон. Ты появился в моей жизни, чтобы принести мне радость, мудрость и столько любви. Ты озаряешь мою жизнь своей прекрасной душой! Я тебя так люблю», — написала звезда.

Подписчики знаменитости восхитились внешностью ее сына: «Боже, какой красавчик», «Копия матери», «Да он твой двойник», «Потрясающий мужчина вырос», «Вау, вот это внешность», «Красавец, весь в мать», «Вот это гены», «Оу, очень привлекательный», «Невероятно красив».

Знаменитость впервые стала матерью в 23 года. Уизерспун родила дочь Аву от коллеги Райана Филлиппа. 23 октября 2003 года у пары родился Дикон, а через пять лет после этого события супруги развелись. Артисты отмечали, что смогли наладить отношения после расставания ради детей. Уизерспун отмечала, что никогда не препятствовала участию бывшего мужа в жизни дочери и сына. Экс-супруги встречаются на праздниках в честь детей и делают совместные фото. Звезда рассказывала, что Филлипп также подружился и с ее младшим ребенком.

В 2011 году Уизерспун вновь вышла замуж. Супругом актрисы стал агент Джим Тот, сотрудничающий со многими голливудскими артистами. Звезда родила от него мальчика Теннеси, а в 2023 году объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.

Ранее Риз Уизерспун рассказала о своем дебютном романе.