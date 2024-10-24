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Лиам Нисон завершил карьеру героя боевиков

Актер Лиам Нисон отказался сниматься в боевиках
Лиам Нисон
Лиам НисонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Британский актер Лиам Нисон завершил карьеру героя боевиков. Об этом он рассказал в беседе с изданием People.

Звезда «Заложницы» и «Марлоу» заявил, что с 2025 года откажется от ролей в экшн-фильмах, где в боевых сценах всегда снимается без дублера.

«Мне 72 года — на каком-то этапе это должно прекратиться. Публику не обманешь», — говорит он.

Актер добавил, что не хочет, чтобы его дублер Марк Ванселоу дрался за него в боевых сценах.

При этом свою первую роль героя боевика Нисон сыграл в 56 лет. Нисон был номинирован на премию «Оскар» (1994) за роль в фильме «Список Шиндлера», также известен по ролям в картинах «Отверженные», «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», фильмах о Бэтмене.

Ранее Лиам Нисон объяснил свое волнение на фоне перезапуска «Голого пистолета».