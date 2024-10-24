Лиам Нисон завершил карьеру героя боевиков

При этом свою первую роль героя боевика Нисон сыграл в 56 лет. Нисон был номинирован на премию «Оскар» (1994) за роль в фильме «Список Шиндлера», также известен по ролям в картинах «Отверженные», «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», фильмах о Бэтмене.