Британский актер Лиам Нисон завершил карьеру героя боевиков. Об этом он рассказал в беседе с изданием People.
«Мне 72 года — на каком-то этапе это должно прекратиться. Публику не обманешь», — говорит он.
Актер добавил, что не хочет, чтобы его дублер Марк Ванселоу дрался за него в боевых сценах.
При этом свою первую роль героя боевика Нисон сыграл в 56 лет. Нисон был номинирован на премию «Оскар» (1994) за роль в фильме «Список Шиндлера», также известен по ролям в картинах «Отверженные», «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», фильмах о Бэтмене.
Ранее Лиам Нисон объяснил свое волнение на фоне перезапуска «Голого пистолета».