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Гвинет Пэлтроу рассказала о переживаниях из-за расставания с детьми

Актриса призналась, что «чувствует волны горя и грусти»
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что переживает из-за расставания со своими подросшими детьми. Об этом актриса сообщила подписчикам на своей странице в соцсети.

Артистка призналась, что ее «одолевают смешанные чувства» из-за того, что ее 20-летняя дочь Эппл и 18-летний сын Мозес отправились на обучение в колледж.

«Я чувствую волны горя и грусти. Можно сказать, что я возвращаюсь к той части себя, которую не чувствовала с того момента, когда мне самой было 20 лет, до того как у меня появились дети», — рассказала Гвинет в видео.

Впрочем, по словам Пэлтроу, свободное время, появившееся после отъезда детей, она может использовать с пользой для себя, что дает ей «много свободного пространства».

Ранее в сети обсудили новое фото Гвинет Пэлтроу.