Юлия Пересильд показала трюки на сцене

«Спектакль “Женихи”. Реж. Никита Гриншпун. До беспамятства влюбленные в такой театр Паша Акимкин, Олег Савцов, я и все-все участники спектакля — год практически жили в театре. Посмотрела на это, и захотелось снова окунуться во что-то подобное и даже больше. Это 2012 год — думаю, все вопросы, почему я легко прошла отбор в космос, отпадут после этого видео…» — написала Пересильд.