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Юлия Пересильд показала трюки на сцене

Актриса сделала трюк с переворотом в ходе спектакля

Актриса Юлия Пересильд сделала трюк с переворотом на театральной сцене. Снимками она поделилась в соцсети.

На опубликованных кадрах актрису взяли за руки и ноги, а затем раскачали и перевернули.

«Спектакль “Женихи”. Реж. Никита Гриншпун. До беспамятства влюбленные в такой театр Паша Акимкин, Олег Савцов, я и все-все участники спектакля — год практически жили в театре. Посмотрела на это, и захотелось снова окунуться во что-то подобное и даже больше. Это 2012 год — думаю, все вопросы, почему я легко прошла отбор в космос, отпадут после этого видео…» — написала Пересильд.

Ранее Юлия Пересильд показала, как выглядела в школьные годы. Актриса опубликовала фото, на которых запечатлена с одноклассниками и учителями.