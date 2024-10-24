Популярный сериал предсказал теракт в Анкаре

В ходе теракта в Анкаре 23 октября жертвами стали 4 человека, еще 14 ранены. Сообщалось, что атаку на корпорацию Tusaş (также производителя беспилотников) могли устроить члены Рабочей партии Курдистана, но официальных данных о нападавших пока нет. Baza уточняет, что главред местного Independent Невзат Чичек заявил, что «это была профессиональная спецоперация под видом теракта».