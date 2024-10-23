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Юлия Высоцкая показала себя в длинной юбке с разрезом до бедра

Актриса позировала в гримерной перед выходом на сцену

Юлия Высоцкая в личном блоге опубликовала кадры из своей гримерки. На снимке 51-летняя актриса была запечатлена в бордовом свитере, который она заправила в длинную атласную юбку с разрезом до бедра.

Ведущая шоу «Едим дома» также надела высокие светло-коричневые сапоги. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Также Высоцкая показала, как гримеры готовили ее к выходу на сцену. Актриса сидела в кресле с бокалом, а когда образ был готов, она прошлась по коридору Театра имени Моссовета и показала афиши со своим именем. На ролик она наложила композицию «Позвони мне, позвони».

«А он-таки позвонил!» — лаконично подписала видео Высоцкая.

После этого Юлия Высоцкая вышла на сцену театра. Она сыграла в постановке «Дядя Ваня».

Напомним, Юлия Высоцкая — российская актриса театра и кино, а также супруга режиссера Андрея Кончаловского. Они познакомились в 1997 году в Сочи на фестивале «Кинотавр». Спустя год пара сыграла свадьбу. В этом браке у звезд родились дочь Мария и сын Петр.