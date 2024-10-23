Юлия Высоцкая показала себя в длинной юбке с разрезом до бедра

Также Высоцкая показала, как гримеры готовили ее к выходу на сцену. Актриса сидела в кресле с бокалом, а когда образ был готов, она прошлась по коридору Театра имени Моссовета и показала афиши со своим именем. На ролик она наложила композицию «Позвони мне, позвони».