47-летняя Наталия Орейро снялась топлес

Артистка состоит в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Они познакомились в ноябре 2001 года, а уже через месяц поженились. Свадьба прошла на яхте у берегов Бразилии, в знак вечной любви супруги сделали татуировки на безымянных пальцах вместо колец. А 26 января 2012 года в одной из клиник Буэнос-Айреса актриса родила первенца, мальчику дали имя Мерлин Атауальпа.