47-летняя Наталия Орейро снялась топлес

Актриса и певица Наталия Орейро снялась без бюстгальтера. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.
47-летняя Наталия Орейро была запечатлена в стрингах. Артистка также надела серьги, золотистые босоножки на каблуках и заколки с цветами. Визажисты сделали певице макияж с черными стрелками и красными губами, а стилисты уложили волосы в локоны. Актриса присела на корточки, прикрыв грудь. На других кадрах Наталья Орейро позировала в зеленом прозрачном платье с открытой спиной.
Артистка состоит в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Они познакомились в ноябре 2001 года, а уже через месяц поженились. Свадьба прошла на яхте у берегов Бразилии, в знак вечной любви супруги сделали татуировки на безымянных пальцах вместо колец. А 26 января 2012 года в одной из клиник Буэнос-Айреса актриса родила первенца, мальчику дали имя Мерлин Атауальпа.
На днях Наталия Орейро показала в соцсетях архивные фото, снятые во время беременности. Звезда поделилась кадрами в День матери, который отмечают в Аргентине в третье воскресенье октября.
Ранее стало известно, что Наталия Орейро перепела песню «Комбинации» Russian Girls.