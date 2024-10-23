Селена Гомес показала лицо без косметики

Ранее звезда продемонстрировала фигуру после похудения на показе фильма «Эмилия Перес», который состоялся в Нью-Йорке. Актриса появилась на красной дорожке в черном облегающем платье с декольте и бантом на спине. Певица добавила к нему босоножки на платформе в тон и бриллиантовые серьги Tiffany&Co.