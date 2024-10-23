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Селена Гомес показала лицо без косметики

Звезда снялась без макияжа в гримерке

Певица и актриса Селена Гомес показала лицо без косметики. Звезда поделилась снимком в соцсети.

Селена Гомес, фото: соцсети
Селена Гомес, фото: соцсети

32-летняя Селена Гомес позировала без макияжа в гримерной. Актриса сидела перед зеркалом в серой майке с собранными в пучок волосами.

Ранее звезда продемонстрировала фигуру после похудения на показе фильма «Эмилия Перес», который состоялся в Нью-Йорке. Актриса появилась на красной дорожке в черном облегающем платье с декольте и бантом на спине. Певица добавила к нему босоножки на платформе в тон и бриллиантовые серьги Tiffany&Co.

До этого возникли слухи о помолвке Селены Гомес с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бени Бланко. Певица выложила фото с возлюбленным, сделанное в ванне. На снимке артистка прикрыла безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца. А после журналисты заметили, что Селена Гомес в TikTok подписалась на свадебное агентство CMG Weddings & Events.

Ранее Селена Гомес ответила на критику из-за откровенного танца с коллегой.