Сара Джессика Паркер в эффектном наряде вышла в свет

Сара Джессика Паркер появилась на премии Golden Heart Awards в Нью-Йорке. 59-летняя актриса для светского выхода выбрала черное кружевное платье длины миди с длинными рукавами, глубоким декольте и поясом в белый горошек на талии.
Звезда сериала «Секс в большом городе» собрала волосы в пучок и сделала вечерний макияж. Она также надела черные мюли на шпильках с открытыми мысками и взяла с собой маленькой сумочку, усыпанную стразами.
Актриса в этот вечер получила награду Майкла Корса за выдающуюся филантропическую деятельность. Паркер пришли поддержать коллеги Синтия Никсон и Кристин Дэвис.
Напомним, в 2021 году вышел сериал «И просто так», сиквел «Секса в большом городе». Паркер, Никсон и Дэвис вернулись к своим ролям. А вот Ким Кэтролл отказалась принимать участие в продолжении проекта.
Актриса признавалась, что у нее всегда были непростые отношения с Паркер, и она не хотела больше с ней работой. Кэтролл появилась лишь в одной серии второго сезона.
Однако она не пересекалась на съемочной площадке с коллегами. По сюжету, Саманта, которая теперь живет в Лондоне, разговаривала с Кэрри Брэдшоу по телефону.