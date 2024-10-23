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Сара Джессика Паркер в эффектном наряде вышла в свет

Актриса надела черное кружевное платье с глубоким декольте

Сара Джессика Паркер появилась на премии Golden Heart Awards в Нью-Йорке. 59-летняя актриса для светского выхода выбрала черное кружевное платье длины миди с длинными рукавами, глубоким декольте и поясом в белый горошек на талии.

Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер
Кристин Дэвис и Сара Джессика ПаркерИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Секс в большом городе» собрала волосы в пучок и сделала вечерний макияж. Она также надела черные мюли на шпильках с открытыми мысками и взяла с собой маленькой сумочку, усыпанную стразами.

Актриса в этот вечер получила награду Майкла Корса за выдающуюся филантропическую деятельность. Паркер пришли поддержать коллеги Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Напомним, в 2021 году вышел сериал «И просто так», сиквел «Секса в большом городе». Паркер, Никсон и Дэвис вернулись к своим ролям. А вот Ким Кэтролл отказалась принимать участие в продолжении проекта.

Актриса признавалась, что у нее всегда были непростые отношения с Паркер, и она не хотела больше с ней работой. Кэтролл появилась лишь в одной серии второго сезона.

Однако она не пересекалась на съемочной площадке с коллегами. По сюжету, Саманта, которая теперь живет в Лондоне, разговаривала с Кэрри Брэдшоу по телефону.