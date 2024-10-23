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Звезда «Кадетства» показала своего повзрослевшего сына: «Краш»

Актриса Валерия Ланская опубликовала редкое фото сына

Звезда сериала «Кадетство» Валерия Ланская показала своего повзрослевшего сына. Актриса опубликовала в соцсетях редкое фото девятилетнего Артемия.

«Краш, не иначе», — отметила артистка.

Актриса была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, от которого и родила первенца. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

Ланская также состояла в отношениях со своим коллегой Эдгаром Голосным. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизились они только после ее развода. А 7 мая 2023 года пара объявила о помолвке и начала подготовку к свадьбе, которая так и не состоялась. В октябре 2023 года звезда заявила о расставании с женихом, отметив, что «так бывает». По признанию артистки, у нее появился страх остаться одной, но она не собирается вступать в отношения «ради галочки».

Ранее Валерия Ланская высказалась о борьбе с неизлечимой болезнью.