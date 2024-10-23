Пенелопа Крус показала своего мужа после пробуждения

Пенелопа Крус сняла своего мужа, актера Хавьера Бардема, для журнала The Gentleman’s Journal. Актриса запечатлела своего супруга ранним утром. Она показала, как он чистит зубы, принимает душ и надевает штаны.
В новом интервью актер вспомнил о знакомстве со своей женой. Он рассказал, что это произошло в 1992 году на съемках фильма «Ветчина, ветчина».
«Ей было 17 лет, мне — 22 года. Для нее это был первый фильм, для меня — один из первых. Мы встретились на примерке, посмотрели друг на друга — и, думаю, что-то произошло. Что-то, что не имеет никакого объяснения и выходит за рамки логики и рассуждений», — признался Бардем.
Однако их роман начался только в 2007 году. Спустя три года после этого актеры сыграли свадьбу. Еще через год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна.
Ранее Пенелопа Крус расплакалась открытии 72-го кинофестиваля в Сан-Себастьяно из-за трогательной речи мужа.
«Я хочу выразить глубокую признательность женщине, которую я люблю и с которой прожил жизнь. За то, какой ты человек, за то, как ты несешь ответственность за жизни наших детей, твоей семьи, твоей матери, твоих друзей и множества людей, которых ты не знаешь лично, но за которых переживаешь и о которых заботишься. И, несомненно, за жизнь этого джентльмена, который стоит здесь, который любит тебя и благодарен тебе за все», — обратился тогда актер к своей жене.