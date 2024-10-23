Алексей Чадов поделился редким снимком с новорожденной дочерью

«Абсолютно спокойно отношусь. Так получилось, что есть схожесть в типаже. Ну судьба так распорядилась. Мне понравился человек, я влюбился — что я могу с собой поделать? Многие говорят, что любовь

﻿﻿один раз и на всю жизнь. Для меня это смешно. Жизнь настолько многогранна, а с годами ощущаешь ее скоротечность. Люди меняются на протяжении всей своей жизни», — говорил Чадов в интервью журналу «7 Дней».