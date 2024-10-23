Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Чадов поделился редким снимком с новорожденной дочерью

Актер поздравил подписчиков с Днем отца

Алексей Чадов в личном блоге поделился редким снимком со своей новорожденной дочерью Айей. 43-летний актер положил малышку на плечо и придерживал ее руками. Кадр был сделан на фоне живописного водоема за городом.

Звезда «Ночного дозора» позировал в белых джинсовых шортах, черной рубашке, кедах и очках. Его наследница была одета в белый комбинезон в черный горошек. Чадов опубликовал семейное фото в честь Дня отца, который в России отмечается в третье воскресенье октября.

«С праздником, папки!» — лаконично написал актер.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что Алексей Чадов во второй раз женился. Его супругой стала модель Лейсан Галимова. В сентябре этого года у пары родилась дочь Айя.

У актера также есть десятилетний сын Федор, который родился в его первом браке с актрисой Агнией Дитковските. Они познакомились в 2006 году на съемках фильма «Жара». В 2012 году актеры сыграли свадьбу и спустя три года развелись.

После того, как Чадов рассказал о новой возлюбленной и жене, многие отметили, что Галимова внешне очень похожа на Дитковските. Актер признавался, что не видит в этом ничего плохого.

«Абсолютно спокойно отношусь. Так получилось, что есть схожесть в типаже. Ну судьба так распорядилась. Мне понравился человек, я влюбился — что я могу с собой поделать? Многие говорят, что любовь
﻿﻿один раз и на всю жизнь. Для меня это смешно. Жизнь настолько многогранна, а с годами ощущаешь ее скоротечность. Люди меняются на протяжении всей своей жизни», — говорил Чадов в интервью журналу «7 Дней».