Алексей Чадов поделился редким снимком с новорожденной дочерью

Алексей Чадов в личном блоге поделился редким снимком со своей новорожденной дочерью Айей. 43-летний актер положил малышку на плечо и придерживал ее руками. Кадр был сделан на фоне живописного водоема за городом.
Звезда «Ночного дозора» позировал в белых джинсовых шортах, черной рубашке, кедах и очках. Его наследница была одета в белый комбинезон в черный горошек. Чадов опубликовал семейное фото в честь Дня отца, который в России отмечается в третье воскресенье октября.
«С праздником, папки!» — лаконично написал актер.
Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что Алексей Чадов во второй раз женился. Его супругой стала модель Лейсан Галимова. В сентябре этого года у пары родилась дочь Айя.
У актера также есть десятилетний сын Федор, который родился в его первом браке с актрисой Агнией Дитковските. Они познакомились в 2006 году на съемках фильма «Жара». В 2012 году актеры сыграли свадьбу и спустя три года развелись.
После того, как Чадов рассказал о новой возлюбленной и жене, многие отметили, что Галимова внешне очень похожа на Дитковските. Актер признавался, что не видит в этом ничего плохого.
«Абсолютно спокойно отношусь. Так получилось, что есть схожесть в типаже. Ну судьба так распорядилась. Мне понравился человек, я влюбился — что я могу с собой поделать? Многие говорят, что любовь
один раз и на всю жизнь. Для меня это смешно. Жизнь настолько многогранна, а с годами ощущаешь ее скоротечность. Люди меняются на протяжении всей своей жизни», — говорил Чадов в интервью журналу «7 Дней».