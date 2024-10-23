Сарик Андреасян потерял 300 млн рублей из-за фильма с Аксеновой и Биковичем

По словам Сарика Андреасяна, он не стал сдаваться и начал искать выход из сложной ситуации. Он прокрутил в голове много вариантов решения проблемы и в какой-то момент вышел на правильный путь. Однако режиссер не уточнил, какое именно решение он принял в тот момент.