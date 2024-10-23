Любовь Аксенова призналась, что вдохновлялась Рианной для новой роли

Напомним, действие сериала происходит в XXI веке в Петербурге. В центре сюжета — бедный студент Родион Раскольников, который убивает старуху-микрокредиторшу. Это он делает для того, чтобы проверить свою теорию о том, действительно ли некоторые люди имеют право на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед.