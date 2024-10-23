Любовь Аксенова призналась, что вдохновлялась Рианной для новой роли

Любовь Аксенова появилась на премьере сериала «Преступление и наказание», в котором сыграла Авдотью Раскольникову. В беседе с Кино Mail актриса рассказала, как готовилась к своей роли.
Она призналась, что много времени провела, обучаясь ходить и говорить, как ее героиня. Актриса отметила, что ходила под классическую музыку, а именно под определенную композицию, которую ей посоветовал знакомый культуролог.
«Мне было интересно сделать такую ломаную походку. Чтобы она шла быстро и останавливалась», — уточнила Аксенова.
Она также рассказала, что копировала людей, которые, по ее мнению, соответствовали настроению ее героини. Так, актриса вдохновлялась Рианной
«Я копировала Рианну очень много. Мне казалось, что она тоже с таким вызовом смотрит на мир, как и мой персонаж», — заключила звезда.
Напомним, действие сериала происходит в XXI веке в Петербурге. В центре сюжета — бедный студент Родион Раскольников, который убивает старуху-микрокредиторшу. Это он делает для того, чтобы проверить свою теорию о том, действительно ли некоторые люди имеют право на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед.
Первые серии «Преступления и наказания» зрители увидят 26 октября на «Кинопоиске».