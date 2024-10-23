Иван Янковский вместе с женой появился на премьере сериала

Иван Янковский пришел на премьеру сериала «Преступление и наказание», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». Актера в этот вечер поддержала его жена, актриса Диана Пожарская.
Она, в отличие от супруга, отказывалась от общения с журналистами, объясняя, что премьера посвящена ее мужу и его коллегам. По словам Пожарской, она пришла на мероприятие, чтобы просто быть рядом с Янковским в такой важный момент.
А вот актер активно общался с прессой и рассказывал о своей новой работе. В сериале «Преступление и наказание» он сыграл Родиона Раскольникова. Артист признался, что хотел показать переход от человека, живущего в безверии и совершившего жестокий поступок, к человеку, который во всем раскаялся и пришел к чему-то высокому.
Янковский также добавил, что старался не уходить от первоисточника и пытался показать то, что написано в романе Федора Достоевского. По словам актера, у него был свой способ погружения в мир Раскольникова.
Действие сериала происходит летом XXI века в Петербурге. В центре сюжета — бедный студент Родион Раскольников, который устал от безденежья, безработицы и постоянных мыслей о бессмысленности своего существования.
В какой-то момент у него зарождается идея, что некоторые люди имеют право на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед. Раскольников решает проверить теорию и убивает старуху-микрокредиторшу. На его след выходит следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который хочет добиться от него чистосердечного признания.
Первые серии «Преступления и наказания» зрители увидят 26 октября на «Кинопоиске».