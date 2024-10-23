Часто именно в отношениях люди начинают по-настоящему взрослеть. Этот феномен мы наблюдаем в турецкой мелодраме «Зимородок». Эксперимент проходит в одном из стамбульских особняков, а точнее говоря, на базе только что созданной ячейки общества. Участники — самый юный и безрассудный представитель династии Корханов Ферит и прекрасная Сейран, которая становится его женой поневоле. В проекте Кино Mail вы узнаете, чем закончился сериал «Зимородок» и какие события успели пережить полюбившиеся зрителям персонажи.
Основная информация о сериале
Премьера «Зимородка» на турецком телевидении состоялась в сентябре 2022 года. В России 1-й сезон показали летом 2023-го. 2-й сезон на НТВ вышел год спустя. Третья часть полюбившейся многим истории стартовала в середине сентября: пока что ее можно посмотреть на турецком канале Star TV и на отечественных онлайн-платформах Иви, START и Okko. Собрали основную информацию о «Зимородке».
- Жанр: мелодрама
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 110
- Режиссеры: Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт
- Актеры: Бериль Позам, Дирен Полатогуллари, Эрсин Аричи, Догукан Полат, Ознур Серчелер, Ирем Альтуг, Сезин Бозаджи, Хюлья Дуяр, Четин Текиндор, Джансу Фиринджи, Мине Тугай, Торпак Саглам, Гюльчин Сантырджыоглу и другие
- Дата премьеры: 23 сентября 2022 года (Star TV), 26 июня 2023 года (НТВ)
- Страна производства: Турция
- Похожие телепроекты: «Клюквенный щербет», «Запретный плод», «Сапфир», «Стамбульская невеста», «Черная любовь» и другие
- Адаптации: их пока у «Зимородка» нет, но поклонники сериала уже представили, кто мог бы сыграть в российской версии; по их мнению, на роль Сейран прекрасно подошла бы Кристина Асмус, а из Станислава Бондаренко вышел бы эффектный Ферит
Краткий сюжет сериала
В семье влиятельных Корханов происходит неприятное событие: внук главы клана Халиса Аги Ферит якобы насильно удерживает у себя молодую девушку. Чтобы избежать позора, дедушка парня, слово которого — закон, повелевает женить негодника. Выбор Халиса падает на племянницу одной своей знакомой из Антепа (Газиантепа) — города, где он родился.
Пока старшую из дочерей Казыма Шанлы готовят к походу под венец, младшая тоже мечтает поскорее выпорхнуть из родительского гнезда. Правда, роль хранительницы семейного очага ей претит: Сейран хочет получить образование. Но случай путает все карты: избалованный Ферит выбирает в жены не Суну, а ее сестру.
Горе девушек не знает границ, тем не менее Сейран переезжает в богатый дом и не без удовольствия начинает познавать жизнь в достатке. Супруги заключают соглашение — не мешать друг другу. Но, как верно замечает водитель Корханов Абидин, когда двое в заточении, то притирка неизбежна. Как Ферит и Сейран привыкают друг к другу, зрители узнают в 1-м сезоне «Зимородка».
1-й сезон
1-й сезон сериала знакомит зрителей с главными героями — Сейран и Феритом, чьи судьбы переплетаются по решению влиятельного Халиса Аги, главы семейства Корханов. Несмотря на свое скромное происхождение, Сейран полна решимости не потерять себя после замужества. Она сильная и независимая, что создает напряжение между ней и Феритом, который, напротив, привык жить на всем готовом и не встречать сопротивления.
Семейные традиции давят на них обоих: Ферит чувствует ответственность перед дедушкой, матерью и отцом, а Сейран не хочет возвращаться к отцу-тирану. Девушка старается дать отпор невероятному количеству интриганов, которые спят и видят, как бы выжить ее из особняка. В то же время она хочет показать Фериту, что заботиться о ком-то и искренне любить — это самое прекрасное из того, что может быть.
Зрители наблюдают, как герои постепенно находят общий язык и в них просыпаются настоящие чувства. Правда, когда это происходит, обстоятельства складываются таким образом, что Сейран и Фериту приходится расстаться. Влюбленным тяжело признаться в своих ошибках, и только череда потрясений приводит их к осознанию, что на самом деле они предназначены друг для друга.
Сезон заканчивается на эмоциональной ноте, когда Ферит и Сейран оказываются перед важным выбором — остаться в браке или освободить себя от семейных уз. Накал страстей достигает наибольшего пика в финальной серии, когда Ферит буквально все сметает на пути к любимой и даже жертвует собой.
2-й сезон
Первая серия продолжения «Зимородка» заставила поклонников СейФер, как прозвали пару фанаты, ликовать. На экране мы видим чудесное исцеление Ферита и его воссоединение с Сейран. Молодые люди снова играют свадьбу, хотя Халису Аге это совсем не нравится. Чтобы насолить родителям Ферита и другими обитателям особняка, он возобновляет связь со своей дочерью Нюкхет, которая много лет жила за границей.
Корхан-старший приглашает дочь и ее сына Кайю поселиться в его доме. Из-за новых членов семьи происходят конфликты, и они не лучшим образом сказываются на отношениях между Феритом и Сейран. Масло в огонь добавляет бывшая подруга Корхана-младшего Пелин, которая сообщает красавчику, что беременна от него.
Сейран, в который раз убедившись в ненадежности мужа, снова решает порвать с ним. На горизонте девушки маячит новый поклонник, а также прежний ухажер, от которой ей несколько раз пришлось спасаться бегством. В то же время героиня узнает о своей серьезной болезни. В конце сезона она снова падает без чувств, а Фериту сообщают о ее диагнозе.
3-й сезон
Премьера 3-го сезона состоялась в сентябре 2024 года, и его действия происходят спустя два года после событий, описанных во 2-м. За это время Сейран успела пройти лечение и познакомиться с новым возлюбленным — Синаном. Пара даже планирует пожениться, хотя не все рады предстоящему событию.
У Ферита тоже новая жизнь: он стал дизайнером ювелирного бренда Корханов, у него есть девушка Дияр. На свадьбе сестры Сейран Суны и ее жениха Абидина бывшие супруги снова сталкиваются и понимают, что по-прежнему любят друг друга.
Описание последней серии: итоги 2-го сезона
Последняя серия 2-го сезона становится поворотным моментом для всех героев и истории в целом. Ферит, движимый желанием отомстить за якобы погибшего отца, активно пользуется покровительством Зии: тот знакомит его с криминальным миром Стамбула. Кайя, которого похитил бывший жених Сейран Тарык, возвращается к Суне. Беременная тетя Ферита и Кайи Ифакат находит способ выбраться из ловушки, которую сама же и подстроила, но ради этого героине приходится пойти на очень серьезный шаг.
Женская половина Корханов в принципе поразила поклонников своим решительным настроем. Ифакат, Гюльгюн и Сейран в финальной серии заманивают недругов семьи в западню, и люди Халиса с ними расправляются. Дома все семейство ждет радостная весть — к ним возвращается Орхан, которого все считали погибшим. В то же время домочадцы узнают о смертельном недуге Сейран. Девушка теряет сознание, и на этой ноте сезон заканчивается.
Как сложилась судьба героев
Персонажей в «Зимородке» так же много, как и сюжетных поворотов в сериале. У каждого из них свой уникальный путь, за которым следить не менее интересно, чем за историей основных героев. Расскажем обо всех по порядку.
Сейран
Главная героиня проходит долгий и трудный путь взросления, превращаясь в уверенную в себе и мудрую женщину с чувством собственного достоинства. В начале сериала Сейран повинуется своему деспотичному отцу и выходит замуж за Ферита. Несмотря на желание поскорее покинуть отчий дом и симпатию к новоиспеченному супругу, красавица быстро осознает, что ее жизнь в доме Корханов будет непростой.
В 1-м сезоне «Зимородка» Сейран испытывает давление со стороны старших членов семьи мужа: дедушка Ферита Халис Ага требует от пары правнуков, тетя Ифакат — соблюдения всех традиций и приличий. Наслаждаться счастьем Сейран мешают козни бывшей девушки Ферита Пелин. В число интриганов также входят бывший парень Сейран Юсуф и служанка Султан, у которой когда-то была любовная связь с Феритом.
Периодически героиня вспоминает о своем желании поступить в университет, и это становится предметом спора с Феритом. Корхан-младший уже пообещал Халису, что станет отцом. Кроме того, парень не хочет, чтобы на его жену засматривались другие. Он ревнует Сейран к Юсуфу и часто из-за этого совершает импульсивные поступки.
После серьезной ссоры с мужем Сейран уезжает к отцу и, подчиняясь его требованиям, объявляет, что хочет развестись. Для красотки уже подобрали нового жениха: это Тырык Ихсанлы, внук давнего недруга Халиса Аги. Пара официально оформляет развод, но Фериту удается выкрасть Сейран.
Во 2-м сезоне красотка снова выходит замуж за Ферита, но на этот раз по любви. Кажется, что влюбленные наконец-то счастливы, но на пороге дома Корханов появляются новые члены семьи — тетя Ферита Нюкхет и его двоюродный брат Кайя. Проблем подкидывает и Пелин, которая утверждает, что беременна от Корхана-младшего. Сейран и ее муж снова отдаляются друг от друга. Кроме того, героиня узнает о своем заболевании, из-за которого ей будет сложно иметь детей.
Финал второй части «Зимородка» заканчивается для Сейран печально — в разгар семейного праздника она теряет сознание и даже перестает дышать. В начале 3-го сезона зрители узнают, что девушка прошла серьезное лечение, и в клинике познакомилась с новым возлюбленным Синаном. Она просит его жениться на ней, но на свадьбе сестры Суны снова сталкивается с Феритом, чувства к которому, как оказалось, не угасли.
Ферит
Самый молодой и строптивый из всех Коранов женится на Сейран не по своей воле. Хотя для представителей могущественного клана — это вполне нормально, так как жен в этой семье всегда искали среди знатных представительниц. Ферит надеется, что брак не помешает ему продолжать вести тот образ жизни, к которому он привык: развлекаться в ночных клубах и встречаться с разными девушками. Одна из подруг мажора Пелин даже проводит ночь в номере молодоженов сразу после торжества. Она продолжает тайком навещать Ферита, пробираясь к нему в спальню по пожарной лестнице.
В 1-м сезоне «Зимородка» Ферит и Сейран притираются друг к другу и начинают думать, что их союз не так уж и плох. Корхан-младший совершает целый ряд мужских поступков, доказывая, что способен на заботу о других, а его чувства к красавице-жене настоящие. Правда, периодически парень попадает в умело расставленные ловушки: бывшие пассии умело манипулируют Феритом, припоминая ему интрижки на стороне.
Когда доведенная до отчаяния Сейран уходит от Ферита и объявляет о разводе, герой понимает, что теряет любовь всей своей жизни. Ему трудно противостоять запрету дедушки, который считает, что расставание с Сейран — это лучшее решение, но Ферит в итоге оказывает сопротивление. Он сбегает из особняка и находит Сейран в ее родном Антепе. Девушка уже обещана другому, и жених не будет терпеть ее встреч с бывшим.
В финале 1-го сезона Ферит получает пулю от Тарыка, и зрители видят, как он падает к ногам любимой. Сомнения в том, что главный герой выжил, развеяла первая серия 2-го сезона. Корхана-младшего успевают спасти, хотя выстрелом повредило его левую руку, и теперь есть угроза, что ее парализует. Находясь на больничной койке, Ферит требует у отца и дедушки устроить ему новую свадьбу с Сейран. Им нелегко пойти на уступки, но под напором Ферита они сдаются.
Свадьба героев по любви — самый красивый эпизод сезона. После него зрители были уверены, что невзгоды обойдут пару стороной. Но происходит ряд событий, которые снова испытывают чувства СейФер на прочность, и одним из них является беременность Пелин. Во 2-м сезоне молодой Корхан также пробует себя в качестве главаря мафии: Ферит уверен в своих силах, кроме того, им движет жажда мести за отца, которого по сюжету убивают.
В начале 3-го сезона «Зимородка» показывают, что Ферит в компании Корханов занимает серьезный пост: работа у однорукого мастера Неджипа и вдохновение, которое подарила ему в 1-м сезоне Сейран, помогли герою выйти на новый уровень. Но рядом с Феритом больше нет его рыжеволосой красавицы: по сюжету во время болезни девушки супруги снова расстаются, а Корхан-младший заводит отношения с Дияр.
Абидин
Преданный слуга Ферита и его друг Абидин — не просто сторонний наблюдатель. Аби приходит на помощь всякий раз, когда с молодым боссом случается беда. Иногда ему приходится брать ответственность за проступки Ферита, и долгое время Абидин соглашается играть эту роль. Но дружба трещит по швам, когда Аби узнает о замужестве своей возлюбленной Суны, сестры Сейран.
Телохранитель влюблен в Суну и даже делает ей предложение, но из-за разницы в статусах и чувства долга героиня отказывает Абидину. Она выходит за богача Саффета Ихсанлы, и Ферит скрывает от Аби всю правду. В начале 2-го сезона становится известно, что брак Суны с Саффетом аннулирован, но Абидина это не радует: он все еще уязвлен.
В продолжении сериала возлюбленная слуги Корханов снова выходит замуж — на этот раз за другого внука Халиса Аги Кайю. А в 3-м Абидин наконец-то и сам становится женихом Суны, которая к тому моменту уже разошлась с супругом. Сестра Сейран обладает ценной информацией о реальном происхождении Аби: поклонники предполагают, что на самом деле он внебрачный ребенок одного из представителей клана и имеет права на богатое наследство.
Суна
Младшая сестра Сейран, в отличие от нее, давно хотела замуж, поэтому предложение Корханов выйти за их Ферита воспринимает как награду. Из-за нелепой случайности, произошедшей, когда мажор и его родители пришли свататься, невестой становится Сейран, а не Суна. Для последней расторжение помолвки становится настоящей трагедией, она упрекает сестру и даже завидует ей.
Младшая Шанлы делает все, чтобы Суна сменила гнев на милость, и делится с ней своими секретами. И хотя сестра Сейран уступчивее и мягче, но часто она пользуется ситуацией в своих целях, демонстрируя вдруг откуда-то появившуюся решительность и даже жесткость. Во 2-м сезоне Суна выходит замуж за двоюродного брата Ферита Кайю и искренне переживает, когда его похищает брат ее бывшего супруга Саффета Тарык. Но в 3-м сезоне «Зимородка» создатели сериала показали, что Суна снова готовится к свадьбе и на этот раз с ее верным рыцарем Абидином.
Орхан
Орхан Корхан целиком подчиняется воле своего отца: он женился на той, кого ему подобрали родители, а в юности, как и Ферит, тоже слыл ловеласом. За спиной отца Орхан старается провернуть финансовые махинации. Он считает, что Халис Ага может лишить его наследства, поэтому готовит финансовую подушку.
Халис Ага не сильно доволен сыном и часто упрекает его в том, что он плохо воспитал своих сыновей. Подавленный авторитетом Корхана-старшего, Орхан находит утешение в объятьях вдовы своего старшего брата Ифакат. Она влиятельна и дает своему любовнику дельные советы.
К концу 2-го сезона Орхан рвет с Ифакат, что вызывает у нее чувство мести. В этой же части сериала «Зимородок» зрители узнают, что отец Ферита встречается еще и со своей секретаршей Бетюль, которая заявляет о своих правах в 3-м сезоне.
Гюльгюн
Самая красивая мама в «Зимородке», как актрису Гезде Кансу называют поклонники турдизи, ведет типичный образ жизни невестки Халиса Корхана. Гюльгюн не работает, изредка приглядывает за сыновьями, пытаясь с ними дружить, а не контролировать. Блондинка знает, какой секрет скрывает от нее муж, но закрывает на это глаза. Она умело противостоит старшей невестке и даже периодически умудряется ей насолить.
Как всякая мать Гюльгюн переживает за своих детей. Смерть старшего сына Фуата во 2-м сезоне буквально выбивает почву из-под ее ног. Она винит во всем Сейран, полагая, что если бы Фуат не бросился на помощь брату, когда тот сбежал с любимой, то остался бы жив. Тем не менее Гюльгюн принимает выбор Ферита, когда он и Сейран женятся во второй раз. В 3-м сезоне мать Ферита покидает особняк и живет своей собственной жизнью.
Халис Ага
Патриарх семьи Корхан когда-то перебрался в Стамбул из Антепа. Но прошлое не оставляет Халиса Агу в покое. По воле судьбы он женит внука на одной из племянниц своей бывшей возлюбленной Хатидже. В молодости Халис дружил с братом Хаттуч (так зовут Хатидже близкие), и не смел признаться, что грезит о его сестре. Пока Корхан тянул со свадьбой, к красавице посватался Саффет Ихсанлы. Вспыльчивость Халиса привела к необратимым последствиям: Саффет стал калекой и сделался его заклятым врагом; друг погиб, а Хаттуч так и осталась невестой.
Во 1-м сезоне сериала «Зимородок» Халис и Хаттуч встречаются спустя 40 лет. Из-за свадьбы Сейран и Фериа бывшие возлюбленные видятся теперь чаще и даже периодически устраивают семейные советы. Голос Хатидже звучит все уверенней, и в финале первой части она даже помогает Сейран бежать вместе с Феритом.
Во 2-м сезоне Халис и Хаттуч наконец-то играют свадьбу, и в доме появляется новая госпожа. Ей удается смягчить крутой нрав главы клана, и теперь он не так активно вмешивается в дела домочадцев
Ифакат
Тетушка Ферита имеет в доме Корханов привилегированное положение: к ее мнению прислушивается сам Халис Ага. Но Ифакат настолько увлечена интригами, что упускает из вида свое личное счастье. Вдова старшего сына Халиса тайком встречается с Орханом, причем об этом догадывается невестка Гюльгюн, а потом узнают Ферит и Сейран.
Под напором обстоятельств любовники рвут отношения, и в 2-м сезоне Ифакат заводит роман с дядей Пелин Шехмузом. Связь заканчивается беременностью героини, но она решает избавиться от плода, выпив сильнодействующее лекарство.
В 3-м сезоне тетя Ифакат возвращается к борьбе за власть в особняке. Она приводит в дом свою племянницу Серпиль, которая становится ее приспешницей.
Казым
В 1-м сезоне отец Сейран и Суны Казым Шанлы вызывает только отрицательные эмоции. Он тиранит свою жену и дочерей, выгодно меняя последних на материальные блага, которые предлагают ему сваты. Правда, ближе к финалу первой части Суна благодарит отца за строгое воспитание и защиту, когда под ударом оказывается честь обеих Шанлы.
В конце 1-го сезона сериала «Зимородок» Казым заводит отношения с матерью Пелин Зеррин. Во 2-м их брак с Эсме уже трещит по швам, но в финальной серии Казым спасает жену от злодея Тайяра. В новых сериях поклонники узнали, что Шанлы развелся с матерью своих детей и женился на любовнице.
Пелин
Бывшая девушка Ферита любит его так сильно, что готова пойти на самые отчаянные поступки. Пелин (для своих просто Пело) действует хитро и настойчиво, пытаясь навредить отношениям возлюбленного и соперницы. К финалу 1-го сезона надежды Пелин рушатся: она становится невольной свидетельницей сцены любви СейФер, понимая, что не сможет занять место Сейран. В последней серии первой части героиня прыгает в воду, тем самым давая понять, что произошло самоубийство.
Но во 2-м сезоне авторы воскрешают Пелин: она возвращается в сериал, будучи на последних сроках беременности. Девушка утверждает, что отец ребенка — Ферит. Позже выясняется, что на самом деле это Сертер, с которым у Пелин была непродолжительная связь в 1-м сезоне. Парень тоже появляется во второй части и просит Пело, которая, к слову, все же теряет малыша при родах, выйти за него замуж. В финальных сериях Пелин прощается с Корханами и улетает в Лондон.
Будет ли продолжение сериала «Зимородок»
В сентябре 2024 года состоялась премьера 3-го сезона, который зрители очень ждали. Новые серии будут выходить вплоть до мая 2025 года. Информации о 4-м сезоне пока что нет, скорее всего, решение о продолжении будет принято после того, как третья часть преодолеет экватор, и можно будет проанализировать рейтинги.