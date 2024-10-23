Но во 2-м сезоне авторы воскрешают Пелин: она возвращается в сериал, будучи на последних сроках беременности. Девушка утверждает, что отец ребенка — Ферит. Позже выясняется, что на самом деле это Сертер, с которым у Пелин была непродолжительная связь в 1-м сезоне. Парень тоже появляется во второй части и просит Пело, которая, к слову, все же теряет малыша при родах, выйти за него замуж. В финальных сериях Пелин прощается с Корханами и улетает в Лондон.