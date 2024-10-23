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61-летняя Деми Мур вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса пришла на гала-вечер в облегающем платье с глубоким декольте

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур пришла на гала-вечер в Музее киноакадемии в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

61-летняя знаменитость вышла в свет в фиолетовом сияющем платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, которое облегало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела блестящие туфли на платформе и высоких каблуках.

Стилисты собрали ей волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала массивные серьги, браслет и кольцо.

Ранее Деми Мур высказалась о текущем состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса.