61-летняя Деми Мур вышла в свет в платье с глубоким декольте

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур пришла на гала-вечер в Музее киноакадемии в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
61-летняя знаменитость вышла в свет в фиолетовом сияющем платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, которое облегало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела блестящие туфли на платформе и высоких каблуках.
Стилисты собрали ей волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала массивные серьги, браслет и кольцо.
Ранее Деми Мур высказалась о текущем состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса.