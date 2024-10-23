Любовь Аксенова вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте

34-летняя Любовь Аксенова посетила премьеру сериала «Преступление и наказание», которая состоялась 22 октября в кинотеатре «Художественный». Актриса, сыгравшая Дуню Раскольникову в проекте, появилась на красной дорожке в черном атласном мини-платье с глубоким декольте, под которое надела полупрозрачный бюстгальтер. Артистка дополнила образ капроновыми колготками, туфлями на каблуках, кольцом и серьгами. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.