В Москве прошел творческий вечер, посвященный кинорежиссеру Татьяне Лиозновой

По словам Дроздовой, Лиознова «очень переживала из-за развала Советского Союза» и воспринимала событие как личную боль. «“Конец света с последующим симпозиумом” тогда положили на полку, и только через года начались какие-то подвижки. Трагическая ситуация. И я знаю, сколько проблем она переживала со своими фильмами. Она всегда ходила по острию. Одна картина была слишком политична, и нужно было выводить героя, другая — слишком лирична, как “Три тополя на Плющихе”: якобы в Советском Союзе женщина даже помыслить не могла об измене мужу», — сказала Дроздова ТАСС перед началом вечера.