В Москве прошел творческий вечер, посвященный кинорежиссеру Татьяне Лиозновой

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Творческий вечер «Монолог со зрителем», посвященный выдающемуся кинорежиссеру советской эпохи, народной артистке СССР Татьяне Лиозновой, прошел в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Ведущими мероприятия стали народные артисты России Елена Цыплакова, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. «Мне так повезло сниматься у нее в картине “Конец света с последующим симпозиумом” в молодые годы. Это была первая картина, где я сказал больше слова, и воспоминания о съемках, о ней были довольно яркими. Она так обожала артистов, совершенно удивительно, трепетно относилась к ним, прям как к детям», — поделился с ТАСС воспоминаниями о режиссере Певцов.
По словам Дроздовой, Лиознова «очень переживала из-за развала Советского Союза» и воспринимала событие как личную боль. «“Конец света с последующим симпозиумом” тогда положили на полку, и только через года начались какие-то подвижки. Трагическая ситуация. И я знаю, сколько проблем она переживала со своими фильмами. Она всегда ходила по острию. Одна картина была слишком политична, и нужно было выводить героя, другая — слишком лирична, как “Три тополя на Плющихе”: якобы в Советском Союзе женщина даже помыслить не могла об измене мужу», — сказала Дроздова ТАСС перед началом вечера.
Как отметили организаторы вечера, Лиознова «воспринимала кинематограф и свою профессию, как живой разговор со зрителем на важные, волнующие темы». Известные актеры и ученики женщины-кинорежиссера со сцены поделились своими воспоминании о ней. Мероприятие прошло при поддержке холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
В 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения Лиозновой. Среди ее фильмов — «Евдокия», «Три тополя на Плющихе», «Мы, нижеподписавшиеся», «Им покоряется небо», «Карнавал», «Семнадцать мгновений весны». Все они прочно вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.