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Звезда сериала «Чики» пожаловалась на безденежье

Алена Михайлова призналась, что осталась без денег после покупки квартиры
Алена Михайлова
Алена Михайлова

Известная по сериалам «Чики» и «Амура» актриса Алена Михайлова призналась, что до сих пор переживает период безденежья после покупки квартиры. Об этом знаменитость сообщила VOICE.

Еще в августе Михайлова приобрела недвижимость, но невнимательно прочитала договор купли-продажи, поэтому отдала за квартиру больше, чем предполагала. После случившегося звезда жаловалась, что находится «на дне», и ей не хватает денег даже на еду.

«Через месяц я опять буду самой востребованной, самой успешной. И все будут хотеть со мной дружить, звать меня сниматься, дарить мне подарки. А сейчас я просто на дне», — отмечала она.

В новом интервью актриса пояснила, что винит в неудачной покупке квартиры только себя. Она благодарна этому инциденту, поскольку произошедшее стало для нее уроком. Также звезда раскрыла, что до сих пор не смогла наладить свое финансовое положение.

«[Сейчас] дела примерно так же обстоят. Средства для существования есть, я взрослый человек, я решаю свои проблемы сама. Мне никогда не было легко», — рассказала Михайлова.

Премьера нового сериала с Аленой Михайловой состоялась 9 октября. 