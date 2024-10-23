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Светлана Дружинина отреагировала на новость об ухудшении ее здоровья

Ранее сообщалось, что режиссеру назначили амбулаторное лечение
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина

Народная артистка России, режиссер Светлана Дружинина опровергла информацию о том, что состояние ее здоровья ухудшилось. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

«Вы что, с ума сошли?!» — отреагировала Дружинина на эту информацию.

23 октября Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Светлане Дружининой провели комплексное обследование, которое показало ухудшение ее состояния. По информации канала, создательница «Гардемаринов» обратилась за помощью к медикам из-за сильных болей в области левой лопатки. Ей провели обследование и назначили амбулаторное лечение под наблюдением патронажной службы.

Также, заявляет SHOT, врачи выяснили, что рак Дружининой прогрессирует. Однако сама звезда фильма «Девчата» опровергала информацию о том, что страдает от рака правого легкого.

В конце августа Рен-ТВ со ссылкой на источник писал, что Светлану Дружинину доставили в одну из московских клиник. По словам собеседника издания, режиссер попала в больницу вечером 27 августа. Однако позднее Дружинина опровергла эту информацию. 