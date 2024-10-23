Светлана Дружинина отреагировала на новость об ухудшении ее здоровья

23 октября Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Светлане Дружининой провели комплексное обследование, которое показало ухудшение ее состояния. По информации канала, создательница «Гардемаринов» обратилась за помощью к медикам из-за сильных болей в области левой лопатки. Ей провели обследование и назначили амбулаторное лечение под наблюдением патронажной службы.