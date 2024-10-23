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СМИ: состояние 88-летней Светланы Дружининой ухудшилось

Сообщается, что режиссеру «Гардемаринов» назначили амбулаторное лечение
Светлана Дружинина
Светлана ДружининаИсточник: PersonaStars

Состояние актрисы, режиссера Светланы Дружининой, создавшей сериал «Гардемарины, вперед!», ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Народная артистка РФ обратилась за помощью к врачам. Она пожаловалась на сильные боли в области левой лопатки.

После комплексного обследования выяснилось, что у Дружининой прогрессирует онкологическое заболевание, пишет канал. Режиссеру назначили амбулаторное лечение, она находится под наблюдением патронажной службы.

Напомним, в августе в СМИ появились сообщения о госпитализации Дружининой. Режиссер позднее опровергла эту информацию. 