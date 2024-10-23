Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Андреасяна опубликовала редкое фото с дочерью

Елизавета Моряк снялась без макияжа в домашней обстановке

Актриса Елизавета Моряк опубликовала редкое фото с дочерью от Сарика Андреасяна. Снимками она поделилась в соцсети.

Елизавета Моряк с дочерью, фото: соцсети
Елизавета Моряк с дочерью, фото: соцсети

Лиза Моряк снялась в кровати без макияжа и укладки. Рядом с ней позировала ее дочь Элизабет. Семья смотрела фильмы после работы и учебы.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона. В июне 2024 года режиссер купил актрисе автомобиль. Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна.

Также стало известно о покупке недвижимости — квартиры. Она находится в центре Москвы в старинном доходном доме. Площадь — более 147 «квадратов», а высота потолков почти 4 метра.

Ранее Моряк сравнила себя с Кейт Миддлтон.