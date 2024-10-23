Жена Андреасяна опубликовала редкое фото с дочерью

Актриса Елизавета Моряк опубликовала редкое фото с дочерью от Сарика Андреасяна. Снимками она поделилась в соцсети.
Лиза Моряк снялась в кровати без макияжа и укладки. Рядом с ней позировала ее дочь Элизабет. Семья смотрела фильмы после работы и учебы.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.
В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона. В июне 2024 года режиссер купил актрисе автомобиль. Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна.
Также стало известно о покупке недвижимости — квартиры. Она находится в центре Москвы в старинном доходном доме. Площадь — более 147 «квадратов», а высота потолков почти 4 метра.
Ранее Моряк сравнила себя с Кейт Миддлтон.