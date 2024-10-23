44-летняя звезда «Форсажа» в крошечном бикини попала в объектив папарацци

44-летнюю звезду «Форсажа» запечатлели на пляже в Санта-Барбаре, Калифорния. Она предстала перед камерами в черном бикини, которое состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Ее образ дополняли солнцезащитные очки, оформленные желтой оправой, и два ожерелья.