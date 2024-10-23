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44-летняя звезда «Форсажа» в крошечном бикини попала в объектив папарацци

Джордана Брюстер отдыхала на пляже в Калифорнии

Американская актриса и модель Джордана Брюстер в откровенном виде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Джордана Брюстер
Джордана БрюстерИсточник: Legion-Media.ru

44-летнюю звезду «Форсажа» запечатлели на пляже в Санта-Барбаре, Калифорния. Она предстала перед камерами в черном бикини, которое состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Ее образ дополняли солнцезащитные очки, оформленные желтой оправой, и два ожерелья.

Кроме того, на размещенных кадрах можно заметить, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а ее волосы собраны в хвост.

Ранее стало известно, что на звезду «Форсажа» Вина Дизеля подала в суд его бывшая помощница.