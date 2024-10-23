Новую стратегию съемок фильмов от Netflix высмеяли

Также аналитики Bloomberg отметили, что предыдущая стратегия Netflix, которая была объявлена год назад, звучала диаметрально противоположно: «Больше новых фильмов — больше развития». Издание отмечает, что рыночная капитализация компании в этом месяце выросла до рекордных 326 миллиардов долларов.