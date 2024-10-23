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Новую стратегию съемок фильмов от Netflix высмеяли

Netflix заявил о новой стратегии, цель которой «снимать фильмы лучшего качества»
Джессика Ганнинг в сериале «Олененок» (Netflix)
Джессика Ганнинг в сериале «Олененок» (Netflix)

Стриминг-сервис Netflix заявил о запуске новой стратегии по съемке эксклюзивных фильмов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации источника, боссы Netflix заявили, что главная цель нового вектора развития компании — снимать хорошие фильмы. Такая стратегия, которая получила название «Меньше — значит, больше», многими экспертами была воспринята как популистская. Пользователи подвергли насмешкам заявление руководства стриминг-гиганта, что компании нужно снимать проекты лучшего качества.

Также аналитики Bloomberg отметили, что предыдущая стратегия Netflix, которая была объявлена год назад, звучала диаметрально противоположно: «Больше новых фильмов — больше развития». Издание отмечает, что рыночная капитализация компании в этом месяце выросла до рекордных 326 миллиардов долларов.

Накануне в Индии заподозрили Netflix в расовой дискриминации.