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Стало известно о новом проекте с участием звезды «Игры престолов»

Питер Динклэйдж снимется в фильме про знаменитого вора
Питер Динклэйдж
Питер ДинклэйджИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж сыграет в фильме «Кровельщик», который расскажет историю известного вора. Об этом сообщает портал Deadline.

Сюжет фильма строится вокруг реального человека, вора-форточника Джерри Манчестера, которого сыграет Ченнинг Татум. Джерри известен тем, что за одну ночь ограбил более 60 кафе, в которые он попадал через крышу. Также в картине снимется Кирстен Данст. Какую роль в картине исполнит Динклэйдж, не сообщается.

Режиссером и сценаристом ленты выступает Дерек Сиенфрэнс, известный по фильму «Место под соснами». Дата премьеры нового проекта постановщика пока не разглашается.

Ранее Динклэйдж напугал фанатов своим новым образом.