Стало известно о новом проекте с участием звезды «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж сыграет в фильме «Кровельщик», который расскажет историю известного вора. Об этом сообщает портал Deadline.
Сюжет фильма строится вокруг реального человека, вора-форточника Джерри Манчестера, которого сыграет Ченнинг Татум. Джерри известен тем, что за одну ночь ограбил более 60 кафе, в которые он попадал через крышу. Также в картине снимется Кирстен Данст. Какую роль в картине исполнит Динклэйдж, не сообщается.
Режиссером и сценаристом ленты выступает Дерек Сиенфрэнс, известный по фильму «Место под соснами». Дата премьеры нового проекта постановщика пока не разглашается.
Ранее Динклэйдж напугал фанатов своим новым образом.