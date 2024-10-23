Стало известно о новом проекте с участием звезды «Игры престолов»

Сюжет фильма строится вокруг реального человека, вора-форточника Джерри Манчестера, которого сыграет Ченнинг Татум. Джерри известен тем, что за одну ночь ограбил более 60 кафе, в которые он попадал через крышу. Также в картине снимется Кирстен Данст. Какую роль в картине исполнит Динклэйдж, не сообщается.