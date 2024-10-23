Ева Мендес рассказала, как муж изменил ее отношение к себе

Ева Мендес раскрыла подробности своего брака с актером Райаном Гослингом. Она призналась, раньше не считала себя красивой. Однако благодаря мужу научилась любить себя. По словам актрисы, теперь она часто чувствует себя сексуальной.
«Иногда я чувствую себя действительно чертовски сексуальной. То, как мой мужчина смотрит на меня, это просто… Иногда я думаю: “О, Боже”. Это может не понравиться людям, но многое из того, что я чувствую, является отражением того, что он мне дает. Есть так много вещей, которые могут заставить меня почувствовать себя сексуальной, и я бы сказала, что я чувствую себя скорее сексуальной, чем нет. Наверное, потому что я никогда не считала себя красивой, но я всегда чувствовала себя очень сексуальной», — цитирует Мендес Daily Mail.
Она также отметила, что ругает себя в те моменты, когда кричит и срывается на своих детей — десятилетнюю Эсмеральду и восьмилетнюю Аманду. По словам актрисы, она не хочет, чтобы ее дочери росли в страхе, но порой не может себя сдержать и использует методы воспитания, которые практиковали ее родители.
Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг начали встречаться в 2011 году. В 2014-м у пары родилась дочь Эсмеральда, а еще спустя два года — Аманда. В 2022-м актеры официально стали мужем и женой.
Ранее Ева Мендес объяснила, почему перестала сниматься в кино. В 2014 году она в последний раз появилась на экране, снявшись в картине «Как поймать монстра». С тех пор звезда оставила актерскую карьеру и посвятила себя семье.