Ева Мендес рассказала, как муж изменил ее отношение к себе

«Иногда я чувствую себя действительно чертовски сексуальной. То, как мой мужчина смотрит на меня, это просто… Иногда я думаю: “О, Боже”. Это может не понравиться людям, но многое из того, что я чувствую, является отражением того, что он мне дает. Есть так много вещей, которые могут заставить меня почувствовать себя сексуальной, и я бы сказала, что я чувствую себя скорее сексуальной, чем нет. Наверное, потому что я никогда не считала себя красивой, но я всегда чувствовала себя очень сексуальной», — цитирует Мендес Daily Mail.