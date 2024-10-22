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Михалкова и Устюгов играют родителей Смешариков: первые кадры

В полнометражном фильме «Смешарики. Космическая экскурсия» главные герои становятся обычными детьми
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Надежда Михалкова и Александр Устюгов на съемках фильма «Смешарики. Космическая экскурсия»
Надежда Михалкова и Александр Устюгов на съемках фильма «Смешарики. Космическая экскурсия»

Появились первые кадры со съемок полнометражного фильма «Смешарики. Космическая экскурсия», где герои культового мультфильма становятся обычными детьми. Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют их родителей, которым предстоят испытания в межгалактических условиях.

Детали сюжета не раскрываются, известно лишь, что Крош и Ежик обнаружили необычное устройство, которое перенаправило их в далекое будущее. Там анимированные персонажи превратились в обычных детей, которые направляются на Марс на космическом судне.

Надежда Михалкова на съемках фильма «Смешарики. Космическая экскурсия»
Надежда Михалкова на съемках фильма «Смешарики. Космическая экскурсия»

«Смешарики. Космическая экскурсия» соединят в себе анимацию и игровое кино, поэтому и режиссеров сразу два. Илья Максимов отвечает за мультипликационную часть, а Андрей Мармонтов — за игровую.

Премьера фильма «Смешарики. Космическая экскурсия» запланирована на весну 2026 года.