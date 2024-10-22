Михалкова и Устюгов играют родителей Смешариков: первые кадры

Появились первые кадры со съемок полнометражного фильма «Смешарики. Космическая экскурсия», где герои культового мультфильма становятся обычными детьми. Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют их родителей, которым предстоят испытания в межгалактических условиях.
Детали сюжета не раскрываются, известно лишь, что Крош и Ежик обнаружили необычное устройство, которое перенаправило их в далекое будущее. Там анимированные персонажи превратились в обычных детей, которые направляются на Марс на космическом судне.
«Смешарики. Космическая экскурсия» соединят в себе анимацию и игровое кино, поэтому и режиссеров сразу два. Илья Максимов отвечает за мультипликационную часть, а Андрей Мармонтов — за игровую.
Другие роли исполняют Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Ян Цапник, Иван Агапов, Александр Лыков.
Премьера фильма «Смешарики. Космическая экскурсия» запланирована на весну 2026 года.