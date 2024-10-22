Бородина, Мельникова, жена Харламова на премьере нового сериала

Практически все ведущие актеры также стали гостями премьеры, антураж которой возвращал гостей в 90-е: в фойе кинотеатра играла музыка тех лет, у гардероба можно было сфотографироваться в настоящей таксофонной будке, а на втором этаже угоститься самогоном, салом, разносолами и бутербродами с икрой.