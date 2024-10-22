Бородина, Мельникова, жена Харламова на премьере нового сериала

В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера новой работы режиссера Юрия Быкова — криминального драматического сериала «Лихие». Гостями мероприятия и первыми зрителями стали Ксения Бородина, Дарья Мельникова, Слава Копейкин, Алена Апина, Александра Урсуляк, Денис Шведов, Катерина Ковальчук, Ярослав Могильников и другие известные артисты, блогеры, телеведущие и члены съемочной группы проекта.
Сериал «Лихие» основан на реальных событиях и рассказывает об отце и сыне Лиховцевых, ставших частью могущественной преступной группировки. Действие разворачивается в 1991 году, в конце 90-х и в наши дни. Через драму одной семьи режиссер Юрий Быков и сценарист Олег Маловичко создают портрет эпохи, накладывающей отпечаток на третье поколение.
Главного героя Павла Лиховцева в сериале играет Артем Быстров. Его сына Евгения в разные временные промежутки на экране воплощают три актера — Савелий Кудряшов, Егор Кенжаметов и Евгений Ткачук. Также в проекте снимаются Елена Николаева, Полина Максимова, Филипп Янковский, Гела Месхи, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Дмитрий Куличков, Иван Добронравов, Аскар Ильясов, Анна Котова и многие другие.
Практически все ведущие актеры также стали гостями премьеры, антураж которой возвращал гостей в 90-е: в фойе кинотеатра играла музыка тех лет, у гардероба можно было сфотографироваться в настоящей таксофонной будке, а на втором этаже угоститься самогоном, салом, разносолами и бутербродами с икрой.
Премьера сериала «Лихие» состоится в онлайн-кинотеатрах Okko и Start 24 октября. Первые 8 серий можно будет смотреть каждый четверг до 5 декабря, а второй блок из 8 серий стартует в 2025 году.