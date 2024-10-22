В России отменили премьеру фильма про Трампа

Отменены также пресс-показы ленты о пути молодого политика Дональда Трампа к власти. Сообщается, что новая дата начала проката будет объявлена позднее. Изначально премьера была назначена на 31 октября, а первые показы картины уже состоялись в Санкт-Петербурге на кинофестивале «Послание к человеку» 18 и 20 октября.