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В России отменили премьеру фильма про Трампа

Выход картины «Ученик. Восхождение Трампа» в РФ перенесли по неизвестным причинам

Американский фильм «Ученик. Восхождение Трампа» со звездным актерским составом исчез из графика ближайших релизов в российском прокате. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на пресс-службу прокатчика.

Отменены также пресс-показы ленты о пути молодого политика Дональда Трампа к власти. Сообщается, что новая дата начала проката будет объявлена позднее. Изначально премьера была назначена на 31 октября, а первые показы картины уже состоялись в Санкт-Петербурге на кинофестивале «Послание к человеку» 18 и 20 октября.

Ранее американский актер отменил тур из-за шутки о покушении на Трампа.