Жена Макарского раскрыла семейные трудности, с которыми столкнулась

«Например, когда едем куда-то на гастроли, Антон, когда выходит из поезда, что он делает? Помогает всем дамам выйти из поезда. И каждая дама уверена, что именно она понравилась Антону Макарскому. Мне кажется, что он создан для того, чтобы радовать женщин», — поделилась она.