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Сарик Андреасян снимет сериал про советских моделей

Режиссер снимет сериал «Красота» про модельный бизнес в СССР
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян снимет сериал про изнанку модельного бизнеса в СССР на рубеже 1980−1990-х годов. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

В центре сюжета драматического сериала «Красота» кинокомпании братьев Андреасян — руководитель дома культуры Вера Игнатьева, которая решает провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Чиновники не соглашаются с ее идеей, а когда конкурс удается провести, она сталкивается с трудными реалиями модельного бизнеса.

Режиссером восьмисерийного сериала по сценарию Алексея Гравицкого («Онегин») выступит сам Андреасян. Актерский состав проекта пока неизвестен.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

Ранее «Кинокомпания братьев Андреасян» и «Атмосфера кино» представили полноценный трейлер семейного фильма «Домовенок Кузя», созданного по мотивам книги Татьяны Александровой и популярных советских кукольных мультфильмов.

Ранее Сарик Андреасян назвал лишение водительских прав заказом завистников.