Сарик Андреасян снимет сериал про советских моделей

В центре сюжета драматического сериала «Красота» кинокомпании братьев Андреасян — руководитель дома культуры Вера Игнатьева, которая решает провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Чиновники не соглашаются с ее идеей, а когда конкурс удается провести, она сталкивается с трудными реалиями модельного бизнеса.