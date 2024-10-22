Первый «Джон Уик» могли отменить из-за бороды Киану Ривза

Стахелски признался, что получил «много дерьма» от боссов студии после того, как отказался брить Ривза. Режиссеры решили не идти на поводу у продюсеров, поскольку были уверены, что их не уволят. В итоге первые записи с бородатым Киану Ривзом всем понравились, поэтому конфликт уладили.