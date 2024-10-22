Звезда «Человека-паука» снимется в новом фильме Нолана

До этого сообщалось, что съемки следующего фильма Кристофера Нолана начнутся в начале 2025 года. Для Холланда это будет первая работа с постановщиком, в то время как Дэймон сотрудничал с режиссером уже дважды — в «Оппенгеймере» и «Интерстелларе».