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Звезда «Человека-паука» снимется в новом фильме Нолана

Партнером Тома Холланда по съемкам станет Мэтт Дэймон
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Актер Том Холланд сыграет главную роль в предстоящем фильме режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда «Человека-паука» присоединился к актеру Мэтту Дэймону в новом проекте. По данным издания, Нолан уже написал сценарий к картине, а ее выход планируется 17 июля 2026 года.

До этого сообщалось, что съемки следующего фильма Кристофера Нолана начнутся в начале 2025 года. Для Холланда это будет первая работа с постановщиком, в то время как Дэймон сотрудничал с режиссером уже дважды — в «Оппенгеймере» и «Интерстелларе».

Однако, как пишет THR, у Холланда уже запланированы съемки четвертого «Человека-паука» и следующих «Мстителей» в 2025 году. Его присоединение к проекту Кристофера Нолана, отмечает издание, может «иметь некоторые последствия».

«Оппенгеймер» — байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль в ленте исполнил звезда «Острых козырьков» и «28 дней спустя» Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью и другие. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.

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