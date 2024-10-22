Внешность 51-летней Тори Спеллинг на новом фото напугала фанатов

На размещенном снимке 51-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» запечатлена вместе со своими коллегами по сериалу, актерами Брайаном Остином Грином и Йеном Зирингом. Так, Спеллинг предстала перед камерой в синих расклешенных джинсах и черном кроп-топе, оформленном полупрозрачным верхом и длинными рукавами. При этом она сделала себе макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы бордовую помаду. Кроме того, знаменитость распустила волосы и выпрямила их.