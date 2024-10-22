Максим Виторган показал себя в неузнаваемом гриме

Максим Виторган в личном блоге опубликовал новое фото. На кадре 52-летний актер запечатлел себя в сценическом гриме и предстал в образе старика. На лице звезды были морщины, пигментные пятна и усы, также он надел парик с седыми волосами.
Виторган признался, что перевоплотился в старика для участия в спектакле «День радио». Он отметил, что в последние годы редко появляется на театральной сцене — примерно один или два раза в сезон, когда надо выручить товарищей.
«Когда-то, когда мы только выпускали этот спектакль, у меня там был такой текст: “Старик — говорил я себе — в 28 лет (!) старик!”. Нонче мне 52…» — отметил актер.
Он иронично обратился к зрителям, попросив их не покупать билеты на этот спектакль. По мнению Виторгана, в таком случае авторы постановки со спокойной душой смогут снять ее с репертуара. «Ну будьте вы людьми!» — шутя заключил Максим Виторган.
Поклонники отметили, что с еще большей охотой купят билеты, чтобы увидеть его в спектакле.
Напомним, Максим Виторган — известный актер театра и кино. Зрители знают его таким проектам, как «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины» и многим другим.
В последнее время ходили слухи об эмиграции Виторгана в Израиль, где живут его старшие дети — сын Даниил и дочь Полина. Однако артист опровергает эти новости, отмечая, что уезжает за границу, чтобы навестить наследников.