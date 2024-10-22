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В сети обсуждают новое фото Гвинет Пэлтроу: «Выглядит старше своих лет»

Поклонники пришли к выводу, что здоровый образ жизни не помог актрисе в борьбе с возрастом
Гвинет Пэлтроу (фото: соцсети)
Гвинет Пэлтроу (фото: соцсети)

Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за внешний вид на новом фото. Снимок опубликован на сайте Daily Mail.

52-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в коричневом трикотажном платье с декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к нему кардиган в тон и кольцо. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Читатели Daily Mail не оценили внешний вид знаменитости.

«Я удивлен, насколько она выглядит старой, учитывая, что мы все знаем, что она делает кучу всего для борьбы с возрастом», «У нее поврежденная солнцем кожа, и она выглядит старше своих лет», «Вот вам и вся ее косметика и здоровый образ жизни. Это не сработало, она выглядит намного старше своих 52 лет!», «Не очень хорошо выглядит», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Недавно появилась информация, что Гвинет Пэлтроу решила сделать пластику. По информации издания Radar Online, актриса захотела увеличить грудь и подтянуть ягодицы.

«Она слишком уважает себя, чтобы корить себя за несовершенства, но она чувствует, что есть возможности для совершенствования, и она полностью поддерживает возможность обратиться к специалистам, чтобы этого добиться», — рассказал инсайдер издания.