В сети обсуждают новое фото Гвинет Пэлтроу: «Выглядит старше своих лет»

Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали за внешний вид на новом фото. Снимок опубликован на сайте Daily Mail.
52-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в коричневом трикотажном платье с декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к нему кардиган в тон и кольцо. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.
Читатели Daily Mail не оценили внешний вид знаменитости.
«Я удивлен, насколько она выглядит старой, учитывая, что мы все знаем, что она делает кучу всего для борьбы с возрастом», «У нее поврежденная солнцем кожа, и она выглядит старше своих лет», «Вот вам и вся ее косметика и здоровый образ жизни. Это не сработало, она выглядит намного старше своих 52 лет!», «Не очень хорошо выглядит», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Недавно появилась информация, что Гвинет Пэлтроу решила сделать пластику. По информации издания Radar Online, актриса захотела увеличить грудь и подтянуть ягодицы.
«Она слишком уважает себя, чтобы корить себя за несовершенства, но она чувствует, что есть возможности для совершенствования, и она полностью поддерживает возможность обратиться к специалистам, чтобы этого добиться», — рассказал инсайдер издания.
Ранее Моника Беллуччи поделилась архивными обнаженными фото.