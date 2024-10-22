В сети обсуждают новое фото Гвинет Пэлтроу: «Выглядит старше своих лет»

«Я удивлен, насколько она выглядит старой, учитывая, что мы все знаем, что она делает кучу всего для борьбы с возрастом», «У нее поврежденная солнцем кожа, и она выглядит старше своих лет», «Вот вам и вся ее косметика и здоровый образ жизни. Это не сработало, она выглядит намного старше своих 52 лет!», «Не очень хорошо выглядит», — писали интернет-пользователи в комментариях.