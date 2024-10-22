Дарья Повереннова восхитила поклонников снимками в боди и чулках

При росте 170 сантиметров Повереннова весит 51 килограмм. Звезда признавалась в личном блоге, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.