Дарья Повереннова восхитила поклонников снимками в боди и чулках

Звезда «Бригады» Дарья Повереннова снялась в откровенном боди и чулках. Актриса позировала в гримерке перед выходом на сцену и поделилась в личном блоге кадрами, которые активно обсудили ее поклонники.
«Почему я бегаю каждый день? Да потому что такие костюмы», — отметила артистка.
«Вы за хлебом вышли? Огонь», «Ох, стройна», «В отличной форме», «Роскошная», «Вау», «Выглядите шикарно», «Браво», «Красивая фигура», «Очень красивая», «Вот это да», «Потрясающая женщина», «Вот это фигура», «Вы мой мотиватор», «Идеальная», — высказались пользователи соцсетей.
Актриса уже семь лет занимается бегом. Знаменитость говорила, что благодаря спорту избавилась от вредной привычки и полностью отказалась от курения. По словам артистки, своим примером она вдохновляет многих людей начать вести здоровый образ жизни, поэтому часто рассказывает об этом в соцсетях.
При росте 170 сантиметров Повереннова весит 51 килограмм. Звезда признавалась в личном блоге, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.
У актрисы от брака с режиссером Александром Жигалкиным есть 32-летняя дочь Полина, она живет в Южной Корее.
Ранее Дарья Повереннова рассказала, что ее дочь улетела из России.