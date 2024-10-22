Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото с сыном от Кончаловского

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала фото с сыном от режиссера Андрея Кончаловского. Звезда показала редкий семейный кадр в Telegram-канале.
«Позитивное мышление — это совсем не про красивые картинки на доске визуализации и не попытки делать вид, что все хорошо, когда на самом деле все хреново. Это про анализ себя. Про то, что не надо прятать голову в песок, про труд. Очень тяжкий труд менять свое отношение к себе и всему вокруг», — написала артистка.
Сын пары не пошел по стопам родителей. Петр учится на архитектора в МАРХИ, куда поступил не с первой попытки. Об этом сама телеведущая рассказывала в интервью Дмитрию Быкову (признан в РФ СМИ-иноагентом).
У супругов также есть дочь. Артисты практически ничего не рассказывают о состоянии Марии, которая после автомобильной аварии в 2013 году впала в кому, за рулем тогда был сам Кончаловский. Высоцкая лишь признавалась, что их жизнь изменилась навсегда.
Пара познакомилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально зарегистрировали отношения. Звезда вспоминала, что на первом свидании переживала из-за своего наряда — актриса не смогла найти туфли в цвет своего единственного нарядного платья. Режиссер обратил на это внимание, однако ему понравился образ Высоцкой, и он назвал его стильным. По признанию продюсера, он по-прежнему испытывает сильные чувства к жене.