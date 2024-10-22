Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото с сыном от Кончаловского

«Позитивное мышление — это совсем не про красивые картинки на доске визуализации и не попытки делать вид, что все хорошо, когда на самом деле все хреново. Это про анализ себя. Про то, что не надо прятать голову в песок, про труд. Очень тяжкий труд менять свое отношение к себе и всему вокруг», — написала артистка.