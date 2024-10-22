Медвежонок Паддингтон официально получил британский паспорт

Озвучивший Паддингтона актер Бен Уишоу в интервью Radio Times рассказал, что не встречался с коллегами по фильму и не ездил на съемки в Южную Америку — его работа проходила в Лондоне. Он отметил, что для озвучки героя он никак не меняет голос. Уишоу также рассказал, что, в отличие от Паддингтона, не любит сэндвичи с мармеладом.