Ходченкова, Цыганов, Пегова в семейной драме: первые кадры

В центре сюжета — бездетная семейная пара из Москвы: Роман (Цыганов) и Елена (Ходченкова). В отношениях у них назрел кризис, но судьба словно подкидывает шанс все исправить. Крупная компания, в которой работает Роман, помогает детдому в Ханты-Мансийске. Начальство намекает сотруднику, что усыновление ребенка поможет его восхождению по карьерной лестнице. Супруги останавливают свой выбор на одиннадцатилетней Марте, упрямице со сложным характером. Но с ее появлением отношения между Ромой и Леной становятся только хуже. Тогда они решают отправиться втроем в Индию — в страну, о которой мечтала Марта.