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Ходченкова, Цыганов, Пегова в семейной драме: первые кадры

Актеры снимаются в российско-индийском фильме «Жемчуг» о приемном родительстве
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Ирина Пегова на съемках фильма «Жемчуг»
Ирина Пегова на съемках фильма «Жемчуг»

Начались съемки семейной драмы «Жемчуг», посвященной непростой теме отношений родителей и приемного ребенка. Главные роли в картине исполняют Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Ирина Пегова и юная актриса Дарья Полунеева.

В центре сюжета — бездетная семейная пара из Москвы: Роман (Цыганов) и Елена (Ходченкова). В отношениях у них назрел кризис, но судьба словно подкидывает шанс все исправить. Крупная компания, в которой работает Роман, помогает детдому в Ханты-Мансийске. Начальство намекает сотруднику, что усыновление ребенка поможет его восхождению по карьерной лестнице. Супруги останавливают свой выбор на одиннадцатилетней Марте, упрямице со сложным характером. Но с ее появлением отношения между Ромой и Леной становятся только хуже. Тогда они решают отправиться втроем в Индию — в страну, о которой мечтала Марта.

Евгений Цыганов и Дарья Полунеева на съемках фильма «Жемчуг»
Евгений Цыганов и Дарья Полунеева на съемках фильма «Жемчуг»
Светлана Ходченкова, Дарья Полунеева и Ирина Пегова на съемках фильма «Жемчуг»
Светлана Ходченкова, Дарья Полунеева и Ирина Пегова на съемках фильма «Жемчуг»

Режиссером «Жемчуга» стала Тинатин Баркалая, снявшая «Сказки Гофмана». Постановщица рассказала, что фильм, в котором она добивалась «сказочного реализма», — «это история о ребенке, который для того, чтобы уйти от каких-то внутренних проблем, кошмаров и неприятностей, придумывает себе мир, где ему легче».

Производство картины будет российско-индийским. По словам продюсера Екатерины Филипповой, часть съемок «Жемчуга» пройдет в Агре.

В картине также снимаются Сергей Гилев, Федор Кудряшов, Марина Маныч и звезда советского кино Эра Зиганшина.

Екатерина Филиппова и Светлана Ходченкова на съемках фильма «Жемчуг»
Екатерина Филиппова и Светлана Ходченкова на съемках фильма «Жемчуг»
Евгений Цыганов и Тина Барклая на съемках фильма «Жемчуг»
Евгений Цыганов и Тина Барклая на съемках фильма «Жемчуг»
Съемочная группа фильма «Жемчуг»
Съемочная группа фильма «Жемчуг»

Премьера фильма «Жемчуг» запланирована на осень 2025 года.