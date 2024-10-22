Ходченкова, Цыганов, Пегова в семейной драме: первые кадры

Начались съемки семейной драмы «Жемчуг», посвященной непростой теме отношений родителей и приемного ребенка. Главные роли в картине исполняют Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Ирина Пегова и юная актриса Дарья Полунеева.
В центре сюжета — бездетная семейная пара из Москвы: Роман (Цыганов) и Елена (Ходченкова). В отношениях у них назрел кризис, но судьба словно подкидывает шанс все исправить. Крупная компания, в которой работает Роман, помогает детдому в Ханты-Мансийске. Начальство намекает сотруднику, что усыновление ребенка поможет его восхождению по карьерной лестнице. Супруги останавливают свой выбор на одиннадцатилетней Марте, упрямице со сложным характером. Но с ее появлением отношения между Ромой и Леной становятся только хуже. Тогда они решают отправиться втроем в Индию — в страну, о которой мечтала Марта.
Режиссером «Жемчуга» стала Тинатин Баркалая, снявшая «Сказки Гофмана». Постановщица рассказала, что фильм, в котором она добивалась «сказочного реализма», — «это история о ребенке, который для того, чтобы уйти от каких-то внутренних проблем, кошмаров и неприятностей, придумывает себе мир, где ему легче».
Производство картины будет российско-индийским. По словам продюсера Екатерины Филипповой, часть съемок «Жемчуга» пройдет в Агре.
В картине также снимаются Сергей Гилев, Федор Кудряшов, Марина Маныч и звезда советского кино Эра Зиганшина.
Премьера фильма «Жемчуг» запланирована на осень 2025 года.